Saeima konceptuāli atbalsta Rīgas domes atlaišanu

Saeima ceturtdien vakarā pirmajā lasījumā atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto likumprojektu par Rīgas domes atlaišanu.

Par likumprojektu nobalsoja 53 deputāti, savukārt pret bija 40 deputāti.

Kā jau iepriekš bija pauduši, pret likumprojektu balsoja vairākums no "KPV LV" deputātiem. Savukārt par Rīgas domes atlaišanu nobalsoja arī viens no aktīvākajiem koalīcijas kritiķiem, parlamenta deputāts Aldis Gobzems, kurš gan arī kritizēja likumdošanas procesu šajā jautājumā.

Priekšlikumu iesniegšanas termiņš likumprojekta galīgajam lasījumam noteikts 3.janvāris un izskatīšana Saeimas sēdē noteikta 16.janvārī.

Deputātu vairākums tāpat piekrita likumprojektu noteikt par steidzamu, tādējādi tas tiks skatīts divos nevis trīs lasījumos.

Debates par Rīgas domes atlaišanas likumprojektu ilga aptuveni trīs stundas, opozīcijas deputātiem asi kritizējot koalīcijas vēlmi pēc iespējas ātrāk panākt likumprojekta izskatīšanu un pašvaldības atlaišanu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) Saeimas deputātiem izklāstīja Rīgas domes atlaišanas pamatojumu. Ņemot piemēru no atsevišķiem "augsti godātiem Saeimas deputātiem", Pūce norādīja, ka vēlas tēlaini aprakstīt izveidojušos situāciju. Viņš aicināja iedomāties lielu kuģi, kurā divi komandas locekļi nolemj mainīt varas situāciju, vienam no viņiem stājoties kapteiņa vietā, bet otram pārvācoties dzīvot uz kapteiņa kajīti. Šajā situācijā trešais komandas loceklis pamet kuģi, jo ir apvainojies, ka nav piepildījies viņa bērnības sapnis kļūt par kapteini, pauda Pūce.

Šādā situācijā nevienam vairs nav īsti laika strādāt un "uz Rīgas domes kuģa neviens vairs necenšas savākt atkritumus, bet vienlaikus ir problēma ar salūzušiem kuģa mehānismiem" un arī pieejamajām kartēm. Pastāvošais juceklis ir "smakojoša izpausme", par ko liecina arī avārijas stāvoklī esoši tilti, korupcijas skandāli, nemākulīga namu apsaimniekošana un citas problēmas, teica Pūce.

No opozīcijas deputātiem gan izskanēja vērtējums, to paužot no vietas, ka Pūcem attiecīgais salīdzinājums nav izdevies.

Rīgas domes vadība netiekot galā ar lielāko daļu ar tās pārziņā esošajiem jautājumiem, un, lai gan daļu no situācijas var labot, "kroplīgu sistēmu nē", akcentēja ministrs. Viņš uzsvēra, ka nevar būt tā, ka galvaspilsēta kļūst par ķīlnieku politiķu strīdiem, ka nepieciešama situācijas restartēšana, kas Rīgas domē pie varas esošas politiķus "noliktu atpakaļ uz zemes".

Saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām", pieņemot likumu par domes atlaišanu, pēc Ministru kabineta priekšlikuma attiecīgajā administratīvajā teritorijā tiek iecelta pagaidu administrācija. Pagaidu administrācija pilda likumos paredzētās domes funkcijas un darbojas līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāk jaunievēlētā dome.

Kā uzsver VARAM, pagaidu administrācijas locekļi izvēlēti, ņemot vērā viņu iepriekšējo pieredzi darbā valsts pārvaldē, personu reputāciju un izglītību, lai nodrošinātu pagaidu administrācijas spēju efektīvi darboties un risināt pašvaldību darbībā nepieciešamo stratēģisko un operatīvo uzdevumu izpildi.

Likumprojektā norādīts, ka, ja Saeima nobalsos par Rīgas domes atlaišanu, pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs līdz ārkārtas vēlēšanām varētu būt VARAM valsts sekretārs Edvīns Balševics. Pagaidu administrācijā kā vadītāja vietnieks varētu strādāt Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors Artis Lapiņš, bet par administrācijas locekli - Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieks Aleksejs Remesovs.

Pagaidu administrācijas vadītājs pildīs domes priekšsēdētāja pienākumus, bet viņa vietnieks veiks vicemēra pienākumus. Savukārt pagaidu administrācijas loceklis pildīs komitejas vadītājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Atlīdzība par šo darbu veikšanu administrācijas pārstāvjiem būs tāda pati kā priekšsēdētājam, vicemēram un komitejas vadītājam.

Tā kā pagaidu administrācijā nav paredzēts veidot komitejas, tad pēc būtības domes kompetences jautājumu loks un atbildība par lēmumprojektiem tiks sadalīta starp pagaidu administrācijas locekļiem.

Sākotnēji bija iecerēts, ka Rīgas domes atlaišanas gadījumā galvaspilsētas domes ārkārtas vēlēšanas varētu rīkot februāra beigās, bet vēlāk aģentūras LETA rīcībā nonāca informācija, ka vēlēšanas drīzāk varētu rīkot marta pirmajā pusē. Taču vēlāk Latvijas Televīzijas raidījums "Panorāma" ziņojis, ka ārkārtas vēlēšanas varētu notikt nākamā gada 2.maijā.

Ņemot vērā Saeimā pieņemtos grozījumus, Rīgas domi tās atlaišanas gadījumā varēs ievēlēt uz vairāk nekā pieciem gadiem.

Foto: no arhīva