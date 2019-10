Saeimas komisijas deputāti aicina pārskatīt plānotās izmaiņas bezdarbnieka pabalsta izmaksas kārtībā

Labklājības ministrijai (LM) vairāku iemeslu dēļ būtu jāpārskata plānotās izmaiņas bezdarbnieka pabalsta izmaksas kārtībā, trešdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē pauda deputāti.

Andrejs Klementjevs (S) diskusijās ar LM norādīja, ka, mainot izmaksas kārtību, tiek pārkāpts tiesiskās paļāvības princips, jo, maksājot nodokļus, darba ņēmēji paļaujas, ka valsts pēkšņi nemainīs noteikumus. Deputātam norādīts, ka iespējamos tiesiskās paļāvības principa riskus vēl vērtē Saeimas Juridiskais birojs, kas sniegs savu atzinumu deputātiem.

Klementjevs arī apšaubīja LM pausto, ka izmaiņas skars vien nelielu daļu bezdarbnieku.

Bet deputāts Jānis Krišāns (S) aicināja nepieļaut izmaiņas, jo tās gan negatīvi ietekmēs ģimeņu materiālo stāvokli, īpaši reģionos, gan sekmēs "pelēkās zonas" attīstību.

"Ir jābūt valstiski atbildīgiem un nedrīkst pieļaut [izmaiņas]. Bieži tas ir izdzīvošanas jautājums viņam [bezdarbniekam] un viņa ģimenei," komentēja Krišāns, skaidrojot, ka reģionos izjūtams darba vietu trūkums, daļa iedzīvotāju tiek nodarbināta vien sezonāli vai uz laiku, un šiem iedzīvotājiem bezdarbnieka pabalsts ir nozīmīgs iztikas avots.

Kā ziņots, nākamgad paredzēts samazināt bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu no deviņiem uz astoņiem kalendārajiem mēnešiem. Kā iepriekš informēja LM, izmaiņas skars arī bezdarbnieka pabalsta apmēru - tiks samazināta izmaksājamā bezdarbnieka pabalsta proporcija par trešo mēnesi no pilna apmēra uz 75%, par piekto un sesto mēnesi no 75% uz 50% un par septīto un astoto mēnesi no 50% uz 45% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta.





