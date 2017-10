Uzsākti sagatavošanas darbi vides objektā “Laika rats 100” laukuma izbūve un labiekārtošana”. Būvdarbu veicējs būs SIA “KULK”. Projekta realizācija un uzstādīšana notiks līdz 2018. gada 4. maijam, kad ir plānota objekta atklāšana, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.

Jau ziņots, ka Jelgavā, skvērā Lielajā ielā 38, starp Jāņa Asara un Lielo ielu, gatavojoties Latvijas simtgadei, uzstādīs tēlnieka Kārļa Īles veidoto skulpturālo interaktīvo vides objektu “Laika rats 100”.

Vides objektā – aplī tiks izkārtoti 10 stilizēti cilvēku tēli un katrs no tiem balstīs 10 akmeņus. 100 akmeņi simbolizē Latvijas pastāvēšanas gadadienu, bet cilvēku tēli – visus tos, kas ir bijuši iesaistīti Latvijas veidošanā, tā uzsverot, ka valsti veido katrs no mums. Latvijai un arī Jelgavai šie 100 gadi nav bijuši viegli, un akmeņi simbolizēs šī laika svarīgumu un smagumu, ko tauta ir izlolojusi un nesusi uz saviem pleciem. Starveida bruģējums laukumā, kurā atrodas Latvijas turētāji, simbolizē laika ratu, kas turpina ritēt tālāk cauri gadu desmitiem. Cilvēku figūras paredzēts veidot no slīpēta nerūsējošā tērauda. Uz laukuma iekšu pavērstās plaknes tiks nopulētas, lai veidotos apmeklētāju spoguļattēli, tādējādi katrs valsts iedzīvotājs vai viesis arī kļūst par Latvijas gadu nesēju un vēstures veidotāju. Uz attiecīgo figūru plaknēm, kas vērstas uz apļa ārpusi, būs iegravēti attiecīgās desmitgades svarīgākie Jelgavas vēsturiskie notikumi Latvijas kontekstā.

Jau ziņots, ka Vides objekta īstenošanai pašvaldības budžetā atvēlēti 150 tūkstoši eiro. Iepriekš vairāki mākslinieki “Ziņām” pauda izbrīnu, kāpēc šī vides objekta izveidei nav rīkots tēlnieku konkurss.





FOTO: Raitis Puriņš