Sākas pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām

Līdz 1.martam 12.klašu skolēniem ir iespēja pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2020./2021.mācību gadam, aģentūra LETA uzzināja fondā.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem - jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs.

Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir no 1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

2019./2020.mācību gadu visās Latvijas augstskolās ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām sāka 750 studenti, kuriem gada laikā stipendijās plānots izmaksāt vairāk nekā 1,4 miljonus eiro, iepriekš pastāstīja Vītolu fonda sociālo mediju administratore Annija Ķepale.

Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no Latvijas, Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Zviedrijas un Vācijas, šo mācību gadu visās Latvijas augstskolās varēja uzsākt 259 pirmkursnieki, bet 491 esošais stipendiāts studijas turpināja.

