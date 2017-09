Sākumskolēni iepazīs pirmo palīdzību

Lai 1.-4. klašu skolēniem interesantā un saprotamā veidā izstāstītu, kas ir pirmā palīdzība un kas ir būtiskākais, kas sākumskolas vecuma bērniem ir jāzina par to, Latvijas Samariešu apvienības pirmās palīdzības pasniedzēji rīt no pulksten 11.10 viesosies Jelgavas 4. sākumskolā. 28. septembrī, astoņās valstīs, tostarp arī Latvijā, ar vienotu pasākumu tiks atzīmēta Pirmās palīdzības diena. Pirmo gadu Latvijā Pirmās palīdzības dienā pasākums notiks ārpus galvaspilsētas, ziņo Latvijas Samariešu apvienības pārstāve Baiba Pare.



Tāpat katram skolēnam būs iespēja piedalīties praktiskos pirmās palīdzības uzdevumos, uzzināt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par dažādiem negadījumiem un rīcību tajos, satikt Latvijas Samariešu apvienības talismanu SAM Bernāru un saņemt dāvanā tikko izveidotās “Rokasgrāmatas bērniem par pirmo palīdzību”.

28. septembrī Latvijā, Austrijā, Itālijā, Polijā, Lietuvā, Rumānijā, Slovākijā un Ungārijā kā ik gadu notiks vienota akcija, lai popularizētu un aktualizētu jautājumus par pirmās palīdzības zināšanām. Katrā no valstīm pasākuma koncepts ir atšķirīgs, bet vienojošais ir bērnu un jauniešu dalība tajā. Tāpat kā pagājušajā gadā pasākuma motīvs ir “Varoņi bez superspējām!” (“Heroes without superpowers!”) ar mērķi akcentēt jautājumu par skolas vecuma bērnu un jauniešu zināšanām pirmajā palīdzībā un to, ka ikviens ar savām zināšanām glābt kādam dzīvību / sniegt palīdzību.

“Ja lielai daļai pieaugušo pirmās palīdzības zināšanas ir iespēja iegūt, apmeklējot autovadītāja sagatavošanas kursus, tad skolas vecuma bērniem Latvijā zināšanas par to, kas ir pirmā palīdzība, ir ļoti minimālas. Taču arī skolas vecuma bērnam ik uz soļa ikdienā var nākties saskarties ar situācijām, kurās ir ļoti būtiski zināt kā rīkoties un neapjukt. Pretstatā Latvijai, ārvalstīs bērniem aktuāla, viegli uztverama, rūpīgi izstrādāta un saprotama informācija par pirmo palīdzību ir plaši pieejama. Tāpēc beidzot arī Latvijas Samariešu apvienība ir radījusi informatīvu pirmās palīdzības materiālu skolas vecuma bērniem par rīcību dažādās situācijās,” stāsta Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš.

Līdz šim Latvijas Samariešu apvienība pieaugušajiem ir gan izveidojusi bezmaksas pirmās palīdzības rokasgrāmatiņas, gan izstrādājusi bezmaksas mobilo tālruņu aplikāciju, kas atrodama vietnē www.prastpalidzet.lv, kuru ikviens var bez maksas lejupielādēt savā viedtālrunī, lai kritiskā brīdī pie rokas būtu informācija, kā rīkoties un kā sniegt pirmo palīdzību.





Publicitātes foto