Sākusies makšķerēšanas sezona; licences atļaujai makšķerēt konkrētā teritorijā var iegādāties attiecīgā novada pašvaldībā

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka, sākot ar aprīli Jelgavas novada administratīvās teritorijas robežās - Lielupē, posmā no Staļģenes tilta līdz Bauskas un Rundāles novada administratīvās teritorijas robežai, ir noteikta licencētā makšķerēšana. Ir stājušies spēkā Jelgavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9 precizējumi, kas nosaka kārtību, kādā interesenti var piedalīties makšķerēšanā šajā Lielupes posmā, informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Sezonas licence ir derīga visam licencētās makšķerēšanas periodam - no 1. aprīļa līdz 16.maijam. Svarīgi, ka laikā no 1. aprīļa līdz 14.aprīlim makšķerēšana noteiktajā teritorijā ir atļauta no krasta vai ar iebrišanu ūdenī, bet no 15. aprīļa līdz 16.maijam makšķerēšana būs atļauta tikai no krasta bez iebrišanas ūdenī.

Jelgavas novada pašvaldība īpaši izsver, ka licence nav vienota uz vairāku novadu teritorijām, un makšķerētājiem jāseko līdz, kurā Lielupes posmā viņi plāno makšķerēt. Ja tas attiecas uz Jelgavas novada teritoriju, tad licences iegādājamas Jelgavas novada pašvaldībā. Ja kāds makšķerētājs, kam ir licence makšķerēšanai Bauskas vai Rundāles novadu teritorijās vēlas savu nodarbes vietu mainīt un izmēģināt Lielupes posmā Jelgavas novada teritorijā, tad jāiegādājas jauna licence Jelgavas novada pašvaldībā.

Licences darbības periods no 1 aprīļa līdz 16.maijam.

Pieejamas 4 veidu licences:

Nr.p.k. Licences veidi Cena, EURO ar PVN Pieejamais licenču skaits, gab. 1. dienas licence 9,00 200 2. dienas licence ar atlaidi 7,00 50 3. Sezonas licence 50,00 100 4. Sezonas licence ar atlaidi 40,00 20

Licences ar atlaidi tiesīgi iegādāties:

piegulošo zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi;

invalīdi un politiski represētas personas;

personas līdz 16 gadiem un vecākas par 65 gadiem;

maznodrošinātie un trūcīgie iedzīvotāji, uzrādot trūcīgās vai maznodrošinātās personas izziņu.

Licenču izsniegšanas vieta un darba laiks :

Jelgavas novada pašvaldība – Pasta iela 37, Jelgava, tālrunis 63022238, e-pasts: dome@jelgavasnovads.lv un Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde - Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, tālr. 63085851, e-pasts: jaunsvirlaukaspp@jelgavasnovads.lv

darba laiks – pirmdien no pulksten 8 līdz 18; otrdien, trešdien un ceturtdien no pulksten 8 līdz 17; piektdien no pulksten 8 līdz 15.30.

No 2020.gada licences būs iespējams iegādāties arī elektroniski jebkurā laikā portālā http://www.e-pakalpojumi.lv

Licences ar atlaidi tiek izsniegtas tikai personīgi, ierodoties Jelgavas novada pašvaldībā – Pasta ielā 37, Jelgavā, tālrunis 63022238 un Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē - Lielupes ielā 5, Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, tālrunis 63085851.

Licences ar atlaidi tiesīgas iegādāties tās personas, kuras var uzrādīt dokumentus atbilstoši šī nolikuma 15. punktā noteiktajam.

Licencētā makšķerēšana tiek organizēta ar nolūku limitēt vērtīgu zivju sugu ieguvi un uzlabot zivju krājumu aizsardzību un racionālu izmantošanu. Līdzīga kārtība Jelgavas novadā tika īstenota jau 2018. gadā, izsniedzot 28 gada licences un 61 mēneša licenci. Pērn no makšķerēšanas licenču pārdošanas iegūtie budžeta ieņēmumi 2 500 eiro apmērā tika novirzīti zivju resursu atjaunošanai.

Foto: pixabay.com