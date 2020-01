Saņemti pirmie ziņojumi par ziemeļu gulbju atgriešanos no ziemošanas

Saņemti pirmie ziņojumi par ziemeļu gulbju atgriešanos Latvijā no ziemošanas teritorijām, informē Latvijas Dabas muzeja pārstāve Polīna Šķiņķe.



Siltā ziema Eiropas ziemeļos ietekmē arī gājputnu migrāciju ciklu. Lai arī pētniekus agrais gājputnu atgriešanās laiks nav pārsteidzis, tomēr saņemtais ziņojums par konkrēto putnu novērojumu apstiprina to aizlidošanu rudenī un atgriešanos Latvijā janvārī.

Dabas muzeja ornitologs Dmitrijs Boiko stāstīja, ka 17.janvārī Aizputes novada Kazdangas apkārtnē tika novēroti seši ziemeļu gulbji – divi pieaugušie un četri jaunie putni. Visi četri perējuma mazuļi pērn tur pat tika apgredzenoti, un par šo perējumu no 24.novembra līdz 1.janvārim saņemtas ziņas arī no ziemošanas vietām Vācijā, norādīja Boiko.

Ornitologs uzsver, ka šajā gadījumā gulbju gredzenošana palīdzēja nešaubīgi noteikt, ka janvārī novērotie seši gulbji ir pirmie gājputni, kas atgriezušies. Īpaši tādēļ, ka neierasti siltajā ziemā Latvijā palika pārziemot ap 1000 ziemeļu gulbju – gan putni no ziemeļu reģioniem, gan arī vietējie gulbji, kas nedevās prom, piebilda Boiko.

Novērotā perējuma pieaugušie putni februārī-martā sāks ieņemt labākās ligzdošanas vietas, bet aprīlī četri jaunie putni atstās perējumu, lai veidotu savus pārus un ligzdas, skaidroja Boiko. Speciālists prognozē, ka gadījumā, ja paliktu aukstāks, sals saglabātos un veidotos sniega sega, putni, visticamāk, atkal pārlidotu uz Rietumeiropu.

Tāda situācija novērota pērn, kad cits Latvijas ziemeļu gulbju perējums bija devies uz ziemošanas vietām divreiz. Gulbju perējums, kas 2018.gadā gredzenots netālu no Saldus no 2018.gada 1.decembra līdz 2019.gada 12.janvārim tika novērots Vācijā, tad nofotografēts 20.janvārī pie Saldus un, atnākot aukstākam laikam, atkal bija spiests doties atpakaļ uz Vāciju, kur to novēroja visu februārī. Martā putni atkal tika manīti Latvijā, stāstīja ornitologs.

Boiko ziemeļu gulbju ikgadējā gredzenošana ir plašākais jebkad veiktais sugas pētījums Eiropā, atzīmēja muzejā. Gredzenošana pētniekiem palīdz izdarīt secinājumus par dažādu faktoru, tai skaitā, mainīgo laika apstākļu ietekmi uz ziemeļu gulbju paradumiem un izdzīvošanu.

Ornitologs piebilda, ka nākamie Latvijā atgriezīsies lauku cīruļi, ķīvītes, dzērves, lauku baloži un citi putni, bet vai tas būs šomēnes vai februārī, atkarīgs no laika apstākļiem.

Foto: LDM