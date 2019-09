Saņemtie laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecina par problēmām ar personīgo higiēnu un tīrību Siguldas PII “Ieviņa” un PII “Saulīte” ēdināšanas blokos; SIA “Jelgavas augļi” ņemtie paraugi - negatīvi

Nomazgājumos, kas ņemti no pirmsskolas izglītības iestāžu “Ieviņa” un “Saulīte” pavāru rokām pēc to dezinficēšanas, ir konstatēta Staphylococcus aureus jeb zeltainā stafilokoka klātbūtne, savukārt divos nomazgājumu paraugos, kas ņemti no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” un Siguldas 1. pamatskolā, lai izmeklētu tos uz higiēnas kritērijiem, konstatēta zarnu nūjiņu baktērijas klātbūtne.

Šodien saņemtie laboratorisko izmeklējumu rezultāti liecina, ka SIA “Baltic Restaurants Latvia”, kuri nodrošina ēdināšanas pakalpojumus iepriekš minētajās izglītības iestādēs, tostarp ēdienu gatavošanu, nav ievērojuši personīgās higiēnas prasības, kā arī pieļāvuši pārkāpumus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā.

Visi pārējie šobrīd saņemtie nomazgājumu un pārtikas produktu analīžu rezultāti ir negatīvi.

Laboratoriskajai izmeklēšanai uz verotoksigēno E.Coli ir nosūtīti 177 nomazgājumi, no kuriem 80 paraugi ir jau izmeklēti un ir negatīvi – baktērija nav konstatēta. Uz šīs pašas baktērijas klātbūtni nosūtīti arī 28 pārtikas produktu paraugi, no kuriem 11 jau ir izmeklēti un tie ir negatīvi – baktērija nav konstatēta.

Laboratoriskajai izmeklēšanai uz higiēnas kritērijiem nosūtīti 20 nomazgājumi. Visi ir izmeklēti un četros paraugos konstatēti iepriekš minētie – stafilokoks un zarnu nūjiņa, bet pārējie 16 izmeklētie paraugi ir negatīvi. Laboratoriskajai izmeklēšanai uz tīrīšanas un dezinfekcijas efektivitāti nosūtīti 50 nomazgājumi, no kuriem izmeklēti ir 17 un visi ir negatīvi.

PVD ir saņēmis arī SIA “Jelgavas augļi” dārzeņu apstrādes cehā ņemto nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kā arī divu pārtikas produktu paraugu analīžu rezultātus. Tie visi ir negatīvi un neuzrāda verotoksigēnās E.Coli klātbūtni. Vēl tiek gaidīti četru pārtikas produktu paraugu laboratorisko izmeklējumu rezultāti. Ja arī tie būs negatīvi, uzņēmums, pēc neatbilstību novēršanas, varēs atsākt dārzeņu apstrādes ceha darbu, informē Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere.

Kopš 5.septembra zarnu infekcijas simptomi konstatēti 34 bērniem un darbiniekiem piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdinātājs ir "Baltic Restaurants Latvia". Atbildīgās iestādes aizvien turpina meklēt zarnu infekcijas izplatības cēloni.

Otrdien, 17.septembrī, tapa zināms, ka PVD nopietnu higiēnas prasību pārkāpumu dēļ apturējis SIA "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes ceha darbību. Uzņēmums piegādāja produktus arī "Baltic Restaurants Latvia", tostarp Siguldai.

Valsts policija 17.septembrī sākusi kriminālprocesu par bērnu saslimšanas gadījumiem Siguldas bērnudārzos.

