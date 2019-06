Sastrēgumu mazināšanai caurlaides iebraukšanai Jūrmalā aicina iegādāties elektroniski

Lai mazinātu sastrēgumus, iebraucot Jūrmalā, autovadītāji caurlaides iebraukšanai kūrortpilsētā aicināti iegādāties elektroniski, informēJūrmalas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Zane Leite.



Pašvaldība vērš uzmanību, ka, sākoties karstajam laikam, pie iebraukšanas Jūrmalā veidojas sastrēgumi. Uz Jūrmalas šosejas notiek remontdarbi, arī pilsētā, sākot no Majoriem Kauguru virzienā, ir ierobežota satiksme ūdensvada remontdarbu dēļ. Sestdien kūrortpilsētā notiek arī velomaratons.

Pašvaldība aicina autobraucējus neveidot drūzmu pie iebraukšanas caurlaižu automātiem Priedainē, un caurlaides pirkt elektroniski portālā "www.visitjurmala.lv", ar "Mobilly" vai "Citadele" aplikāciju starpniecību.

Samaksāt iebraukšanas maksu var arī caurlaižu iegādes automātos četrās vietās pilsētā - pie lielveikala "Rimi" Lielupē, pie Dzintaru koncertzāles, Majoru stāvlaukumā un pie Dubultu stacijas.

Iebraukšanas maksu var samaksāt arī pēc iebraukšanas īpaša režīma zonā, tikai jāievēro, ka caurlaidei obligāti jābūt nopirktai līdz plkst.23.59 tam datumam, kad transportlīdzeklis iebraucis Jūrmalā. Ar vienu dienas caurlaidi īpaša režīma zonā var iebraukt neierobežotu reižu skaitu tajā datumā, kuram caurlaide iegādāta. Caurlaižu kontroli nodrošina videotehniskās ierīces, sods par caurlaižu režīma neievērošanu ir 50 eiro.

Leite arī aicina atcerēties, ka, iegādājoties caurlaidi, precīzi jānorāda transportlīdzekļa reģistrācijas numurs. Caurlaide derīga tikai tam transportlīdzeklim, kura reģistrācijas numurs ir norādīts, pērkot caurlaidi.

Ātrākai nokļūšanai pilsētā pilsētas viesi aicināti izmantot vilcienu satiksmi - AS "Pasažieru vilciens" sestdien norīkojis 17 papildu vilcienus maršrutā Rīga-Dubulti-Rīga. Bet svētdien spēkā stāsies vasaras sezonas vilcienu kustības saraksts, kurā iekļauti papildvilcieni uz atpūtnieku iecienītajiem galamērķiem piejūras virzienos.

Jau vēstīts, ka saistībā ar Jūrmalas velomaratonu pilsētā noteikti satiksmes ierobežojumi. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana līdz plkst.16 aizliegta Dzintaru prospektā, Turaidas ielā, Ikšķiles ielā, Raunas ielā, Lazdonas ielās, Meža prospektā, Paula Stradiņa ielā, Mastu ielā, Jūrnieku ielā, Bulduru prospektā un Krišjāņa Barona ielā.

Tikmēr no plkst.9.30 līdz 14 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Turaidas ielā, Meža prospektā, Paula Stradiņa ielā, Mastu ielā, Vikingu ielā, Jūrnieku ielā, Bulduru prospektā, Krišjāņa Barona ielā un Dzintaru prospektā.

Divvirzienu satiksme no plkst.8 līdz 14 tiks izveidota Jūras ielā, posmā no Turaida ielas līdz Konkordijas ielai, bet no plkst.9 līdz 15 tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme Ikšķiles un Raunas ielās. No plkst.9 līdz 15 būs slēgta autostāvvieta Dzintaru mežaparkā starp Ļaudonas un Lazdonas ielām, aizliegta transportlīdzekļu stāvēšanu autostāvvietā Rembates ielā pie Dzintaru mežaparka.

Tāpat no plkst.8 līdz 16 tiks pārceltas sabiedriskā transporta pieturvietas "Dzintaru dzelzceļa stacija", "Dzintaru koncertzāle" un "Indras iela" virzienā uz Kauguriem no Meža prospekta uz Edinburgas prospektu pretī autobusu pieturai "Dzelzceļa stacija Dzintari".

