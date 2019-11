«Satiec bioloģisko zemnieku» Kalnciema kvartālā Rīgā

Sestdien, 2. novembrī, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) sadarbībā ar Kalnciema kvartālu aicina uz pasākumu «Satiec bioloģisko zemnieku». Šajā dienā Kalnciema kvartālā varēs satikt 20 bioloģiskās pārtikas ražotājus, dzirdēt bioloģisko zemnieku pieredzes stāstus un uzzināt par dabai draudzīgu ēšanu ikdienā, informē biedrība „Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija”.

Šajā dienā uzmanības centrā būs bioloģiski audzēta pārtika, kas ir brīva no lauksaimniecības ķimikālijām, sevišķi bagāta ar uzturvielām un nākusi no pašmāju saimniecībām – galdā celta tieši no lauka. Izvēloties vietējo bioloģisko pārtiku ikdienā, mēs apliecinām savu atbildību par klimata pārmaiņām, jo katrs pirkums ir balsojums par tīru gaisu, zemi, ūdeni un apliecina rūpes par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Bioloģiskās produkcijas ražošana ir pietuvināta dabiskiem procesiem un tā ir pakļauta stingrām prasībām. Bioloģiskā zemnieka darba rezultāts nav tikai saražotās pārtikas kilogrami, bet arī tīra vide savā sētā, Latvijā un pasaulē.

No pulksten 11 līdz 13 Kalnciema kvartāla Vīnu veikala zālē pieredzes stāsti par bioloģisko lauksaimniecību, kurus atklās LBLA vadītājs un bioloģiskais lauksaimnieks Gustavs Norkārklis. Juris Paulovičs un Rūta Mūrniece no zemnieku saimniecības un maizes ceptuves „Ķelmēni” iepazīstinās ar maizes tapšanas procesu un prasmi veiksmīgi saimniekot paaudžu paaudzēs. Zīmola «Absolūts ēd» radītāja Ilze Lipska stāstīs par to, kā plānus par akadēmisko dzīvi nomainījusi pret dzīvi laukos un bioloģisko saimniekošanu. Savukārt Latvijas Dabas fonda komunikācijas vadītāja Liene Brizga-Kalniņa dalīsies pieredzē, kā bioloģisko pārtiku iekļaut ģimenes ēdienkartē.

Pulksten 13 šefpavārs Ingmārs Ladigs rādīs, kā gatavot sezonāli un veselīgi.

Pasākuma laikā būs iespēja satikt un iegādāties produkciju no bioloģiskajām zemnieku saimniecībām „Salenieki”, „Ragāres”, „Silpurmašas”, „Karotītes”, „Zvirgzdkalni RB”, „Mazie Gavari”, „Meldri E.B.”, „Lienas medus”, „Dzirnas”, „Priežukalns”, „Indrāni”, „Janavas”, „Birznieki”, „Jurkas”, „Bites”, zīmols „Absolūts ēd”, „Saules klaips”, SIA „Svētes maize”, SIA „Grow Bite”, SIA „Tauri”.

Varēs iegādāties dažnedažādāko bioloģisko produkciju – no medus un ķirbjiem līdz kazas sieram, konservējumiem un tītara gaļai.

Pasākumu finansiāli atbalsta Zemkopības ministrija.

