Sausums apdraud vasarājus un lopbarību

Ilgstoši valdošais karstais un sausais laiks patīk atpūtniekiem, bet apdraud labības sējumus un lopbarībai domātos zālājus, atzīst Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) augkopības speciālisti.



Augstās temperatūras ietekmē attīstīties steidz visi augi. Agrāk nekā ierasts, savārpojuši ziemāji, vietām jau redzami ziedoši rudzi. Ja būtu vien liels karstums ar nepieciešamo mitrumu, augi varētu augt bez bēdu. Tomēr pašlaik valdošais sausums pasliktina to spēju no augsnes uzņemt barības vielas. Daudzviet, kur nav lijis jau vismaz divas trīs nedēļas, virsmēslojumu augi praktiski neizmanto – tas būs iespējams vien tad, kad būs pietiekami nokrišņi.

Ražas zudumi var būt neatgriezeniski

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis stāsta, ka lielā sausumā graudaugi atmet apakšējās lapas – tās ātrāk nokalst, līdz ar to samazinās fotosintezējošā virsma, tiek zaudēts ražas potenciāls. Ja sausuma periods vietās, kur jau tagad tas valda ieilgs un pastiprināsies, ražas zudumi būs neatgriezeniski.

Ļoti rūpīgi jāizvērtē, kādas barības vielas, īpaši mikroelementi, augiem sāk trūkt. Jāatceras – ja uz lapām jau ir labi saskatāmas bojājumu pazīmes, tad barības vielu trūkums ir ļoti liels un dažreiz ko glābt ir novēloti. Tādēļ vislietderīgāk ir laicīgi ņemt augu vai lapu paraugus un, sekot barības vielu nodrošinājumam, uzsver speciālists.

Lauksaimniekiem jāatceras arī, ka siltuma un sausuma apstākļos īpaši jāvēro laukaugu kaitēkļu attīstība un jāveic to ierobežošana, jo tiem šādi apstākļi ir labvēlīgi. Karstā un sausā laikā, kad augs ir stresā, rūpīgi jāizvērtē augu aizsardzības līdzekļu lietošana – noteikti jālasa marķējums vai šaubu gadījumā jāsazinās ar speciālistu.

Ar ziemājiem viss kārtībā, sliktāk ir vasarājiem

Jelgavas novada Zaļenieku pagasta zemnieku saimniecības “Vilciņi” īpašnieks Arnis Burmistris uzskata, ka šobrīd ziemāji vēl nav ļoti būtiski apdraudēti, bet, ja lietus nebūs vēl pusotru nedēļu, kā sola laika prognoze, arī situācija ar ziemājiem var kļūt kritiska.

Viņaprāt, šobrīd sausums vairāk ietekmē vasaras kviešus, vasaras rapsi un lauku pupas. Lai gan lielākajā daļā lauku vēl nekādas sausuma izraisītās pazīmes vēl nav redzamas, vēlāk sētajiem graudaugiem sakņu sistēma ir mazāka nekā ziemājiem, tāpēc tie nevar no augsnes tik labi uzņemt nepieciešamās barības vielas un ūdeni.

Dažviet uz laukiem, kur vieglāka zeme vai nekvalitatīvāk iesēts, ir vērojami gaišāki plankumi, jo īpaši vasaras kviešiem, un tas nozīmē, ka šajās vietās ražas nebūs vispār vai tā būs ievērojami zemāka. “Vilciņu” saimnieks gan sacīja, ka vēl viennozīmīgi nevarot pateikt, kādu ietekmi atstās ilgstošais sausums, taču nekas labs nav gaidāms.

Patlaban “Vilciņos” ar ziemājiem viss esot kārtībā – ziemas kvieši ir labi. Savukārt ziemas rapsis cietis no ziemas – izretojies, un uz labu ražu nevar cerēt. Ziemas mieži ir sliktā stāvoklī – vērojams mitruma trūkums. “Lauku pupas vēl jūtas labi, taču ap dienas vidu, lielajā karstumā to lapiņas sačokurojas. Taču šis laiks, kad pupas sāk ziedēt, tām ir pats kritiskākais brīdis,” piebilst Arnis Burmistris.

Viņš secina, ka Zemgales pusē laika apstākļi bijuši pozitīvāki un ziemāji salīdzinoši labi pārziemojuši, turpretī vasarāju sējumu nav daudz, tāpēc kritiskāka situācija varētu būt citos reģionos, kur vasarāju ir vairāk nekā Zemgalē.

Ietekmē ne tikai sausums, bet arī saules radiācija

Zemnieku saimniecības “Līgo” īpašnieks Jānis Vinters no Lielplatones pagasta atzīst, ka sausums noteikti atstās ietekmi uz gaidāmo ražu. Viņš piebilst, ka augus ietekmē ne tikai sausums, bet arī lielais siltums un augstā saules radiācija, veicinot to pāragru ziedēšanu – piemēram, pupām un zirņiem, kas nozīmē daudz zemāku ražu, lai gan pagaidām šie mitrumprasīgie augi vēl izskatās labi, jo, acīmredzot, vēl saņem mitrumu no augsnes dziļākajiem slāņiem.

Graudaugiem vārpiņas ir sīkas, bet tas liecina, ka arī graudi būs sīki, Vārpā to būs mazāk un arī pats augs augumā būs mazāks, savās prognozēs dalās “Līgo” saimnieks. “Ziemas rapsis šogad nav ideāls, taču lielais siltums veicinājis tā zarošanos un tukšo laukumu aizpildīšanos. Raža būs vidēji laba, pie nosacījuma – ja vien būs mitrums” secina Jānis Vinters, piemetinot – labi, ka viņa saimniecība neaudzē vasaras rapsi.

Turpretī “Līgo” siltumnīcās ar gurķiem problēmu nav – saules radiācija pozitīvi ietekmē ražu segtajās platībās, un tā gaidāma liela. Taču galvenajai izejvielai, kas tiek izmantota biogāzes ražošanā – kukurūzai patlaban neklājas viegli – tā sāk ciest no mitruma trūkuma – lapas čokurojas tūtiņās, jo augs šādi cenšas saglabāt mitrumu, skaidro zemnieku saimniecības īpašnieks.

Viņš arī saka, ka esot grūti saprast, ko darīt ar papildmēslošanu – ja dos papildmēslojumu, tam īstas jēgas nebūs. “Ja mēslos caur lapām, mikroelementus augi uzņems, taču tad jāmiglo vēlu vakarā. Ja mēslojumam klāt būs slāpeklis, augus var ātri apdedzināt. Savā saimniecībā cenšos nedot neko, “ uzsver Jānis Vinters.





FOTO: llkc.lv