Savāc 10 000 parakstu par sievietes tiesībām uz apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām

Sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" savākti 10 000 parakstu par sievietes tiesībām un pilnībā apmaksātu atvaļinājumu dzemdībām.

Kā iniciatīvas pārstāve norādīta Signe Groza. Parakstu vākšana par minēto iniciatīvu sākta šī gada marta sākumā.

Iniciatīvas autore aicina Saeimu pārskatīt maternitātes un paternitātes pabalstu politiku, lai vismaz uz vienu dienu sievietēm nodrošinātu iespēju saņemt atvaļinājumu dzemdībām, kas būtu apmaksāts 100% apmērā. "Uzskatu, ka pašreizējā politika, kas sievietēm nenodrošina šādu iespēju, nav samērojama ar dzimumu līdztiesību," norādīja Groza.

Viņa akcentēja, ka patlaban vīriešiem ir visas tiesības un iespējas, neskatoties uz bērna piedzimšanu, turpināt darba gaitas, saņemot pilnvērtīgu atalgojumu. Savukārt sievietei vairumā gadījumu jārēķinās ar īslaicīgu darba nespēju, kā laikā sievietes parasti izmanto iespēju doties grūtniecības un dzemdību atvaļinājumā. Tomēr šo atvaļinājumu laikā sievietēm pieejamais maternitātes pabalsts pašlaik ir 80% apmērā no pieprasītājas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Kaut arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājumam sekojošo bērna kopšanas atvaļinājumu ir iespējams izņemt jebkuram no vecākiem, vairumā gadījumu to izņem sievietes, zināja stāstīt Groza, piebilstot, ka arī šajā laikā pieejamais pabalsts ir vien 60% vai 43,75% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma - līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecuma sasniegšanai.

Groza pastāstīja, ka vairums Eiropas Savienības dalībvalstu gan maternitātes, gan paternitātes pabalstus izmaksā 100% apmērā, tostarp arī Lietuva un Igaunija.





Foto: pixabay.com