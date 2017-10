Sēņu sezonu beidz ar neredzēti lielu baraviku

Lietainajā otrdienā, noslēdzot divus mēnešus garo sēņošanas sezonu, jelgavnieki Vineta un Aivars Reinfeldi mežā Rīgas jūras līča krastā starp Apšuciemu un Plieņciemu pielasīja četrus spaiņus ar baravikām, apšukungiem, bērzlapēm, podiņiem un “čigānietēm”. Viena no Vinetas kundzes atrastajām baravikām bija galda lampas lielumā. Tik milzīgu sēni līdz šim viņai nebija izdevies atrast. Lielās baravikas svars ir trīs kilogrami, augstums 35 centimetri, bet cepurītes diametrs – 18 centimetru. Ar to var pietikt vienas ģimenes pusdienu galdam.

Reinfeldu pāris stāsta, ka sēņošana kā ģimenes hobijs viņiem turpinās jau 43. kopdzīves gadu. “Tik ilgi neesam viens no otra mežā aizbēguši,” smejas Vinetas kundze. Sēņošanas taktika katram ir cita. Vineta pa mežu iet teciņus, bet Aivars pārvietojas lēni. Viņi uzsver, ka sēņošanā ir svarīgi, lai abu ceļi mazāk krustojas un katrs apstaigā savu meža daļu.







Foto: Raitis Puriņš. Visu rakstu lasiet 12. oktobra “Zemgales Ziņās”