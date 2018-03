Šķetinās pūču mistēriju

Atzīmējot ANO Pasaules savvaļas sugu dienu, Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) dabas izglītības centrs “Meža māja” svētdien, 11. martā, Ķemeru nacionālajā parkā aicina uz pasākumu “Noslēpumainā pūču pasaule”. Tā būs iespēja vairāk iepazīt šos putnus, to paradumus, daudzveidību, kā arī iemācīties tumsas apstākļos atpazīt to balsis, “Ziņas” informē DAP pārstāve Baiba Ralle.

Pasākums notiks no pulksten 17 līdz 19.30, un dalība tajā ir bez maksas. Visiem apmeklētājiem, kuri ir pūču uzvārda brāļi un māsas, – īpašas Ķemeru nacionālā parka dāvanas.

“Pūces ir unikāli un pārsteidzoši putni. Tām piemīt daudzas apbrīnojamas īpašības, un tās ir ļoti savdabīgas savā uzvedībā. Vairums cilvēku nepārzina mums šo tuvu mītošo putnu dzīvesveidu un īpatnības, tādēļ pasākumā piedāvāsim uzzināt jaunus faktus par pūcēm, pētīsim to ēdienkarti un mācīsim gan atpazīt balsis, gan pareizi izturēties, dodoties dabā pūces klausīties,” pauž dabas izglītības centra “Meža māja” vadītāja Agnese Balandiņa.

Ne vienu vien varētu pārsteigt, piemēram, fakts, ka pūces spēj pagriezt galvu par 170 grādiem, tās apēd līdz pat 1000 pelīšu gadā, savu guvumu norijot veselu. Pūču ēdienkarti veido arī zaķi, eži, žurkas, mazāki putni un citi dzīvnieki. Turklāt to balsis ir ļoti daudzveidīgas un ne tuvu neaprobežojas ar visiem labi zināmo ūjināšanu, informē A.Balandiņa.



Pasākumā pieaugušajiem būs iespēja noklausīties Latvijā vadošā pūču eksperta Andra Avotiņa lekciju par pūcēm, savukārt gados jaunākiem apmeklētājiem tikmēr tiks piedāvāta iespēja iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās, spēlēs, improvizācijas teātrī “Atpazīsti pūces”. Visi interesenti nostiprināt savas zināšanas par pūču balsīm varēs arī tumsas šovā, savukārt to ēšanas paradumus iepazīt, atraktīvi pētot pūču ēdienkarti.

Lai dabā sastaptu pūces, prātā jāpatur vairākas lietas, kas saistītas gan ar šo putnu dzīvesveidu, gan balss īpatnībām, gan arī paša vērotāja izturēšanos. Pasākumā līdz ar tumsas iestāšanos paredzēts arī neliels modelēšanas pārgājiens dabā, kura laikā speciālisti pastāstīs un parādīs, kas jāievēro, lai tumsā šo noslēpumaino putnu saklausītu.

Tā kā klausīties pūces dabā nav ieteicams lielās cilvēku grupās, ikvienam pasākuma apmeklētājam pasākumā iecerēts iedot tik daudz zināšanu, lai vēlāk iedrošinātu doties dabā klausīties pūces saviem spēkiem – mazā draugu vai ģimenes lokā. Putnu vērotāji, kuri labāk izprot pūču īpatnības un dzīvesveidu, var arī vieglāk tās atrast, pareizi atpazīt un mazpamazām atšķetināt pūču mistēriju.

Pasaules savvaļas sugu diena iedibināta par godu CITES (The Convention in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) konvencijas parakstīšanai. Tā ir starptautiska vienošanās starp dalībvalstīm, kuras mērķis ir nodrošināt, ka starptautiskā tirdzniecība ar savvaļas augu un dzīvnieku sugām neapdraud to pastāvēšanu dabā. Pūces, tostarp Latvijā un Ķemeru Nacionālajā parkā bieži sastopamā meža pūce, ir viena no savvaļas sugām, ko aizsargā CITES.