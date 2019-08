Skolēni augustā turpina strādāt

No 1.jūnija līdz 31.augustam Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) īsteno skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, darba iespējas valsts līdzfinansētajās darba vietās vasaras brīvlaikā piedāvājot jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, atgādina NVA.



NVA direktore Evita Simsone atzīst: “Augusts ir pēdējais skolēnu brīvlaika mēnesis, bet, neskatoties uz to, ir skolēni, kas visu šo mēnesi ir aktīvi iesaistījušies skolēnu vasaras nodarbinātības aktivitātēs, veicot dažādus darba pienākumus pieaugušo uzraudzībā. Man patiess prieks un gandarījums, jo no darba devējiem ir saņemtas atsauksmes, ka ne tikai skolēniem tiek mācītas dažādas prasmes darba vidē, bet arī skolēni sniedz interesantus priekšlikumus, kā darba procesu uzlabot, īpaši ja ir vēlme darba devējam uzrunāt jauniešus. Piemēram, vienā no muzejiem šovasar tapis skolēna apraksts ekskursijai, kas varētu interesēt jauniešus.”

Kopumā darba devēji atzīst, ka jauniešu klātbūtne darba vietā ne tikai maina ikdienu un padara to dinamiskāku, bet ir arī iespēja atvaļinājumā doties darbiniekiem, kā arī apkalpot lielāku klientu skaitu.

Šogad pirmo reizi Nodarbinātības valsts aģentūra īpašu atbalstu sniedz darba devējiem, kuri nodarbina skolēnus ar invaliditāti. Jauniešiem ar invaliditāti darba vietas ir nodrošinājuši 40 darba devēji. Līdz augusta sākumam kopumā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā iesaistījās 501 darba devējs, nodarbinot 6003 jauniešus.

Visvairāk jauniešu jūnijā un jūlijā veica palīgstrādnieka, pārdevēja palīga, labiekārtošanas strādnieka, virtuves darbinieka, viesmīļa, skolotāja palīga, sezonas strādnieka, lauksaimniecības strādnieka, lauksaimniecības palīgstrādnieka, apkopēja un gadījuma darbu strādnieka pienākumus. Daudzi skolēni darba pieredzi guva tādās profesijās kā klientu apkalpošanas speciālists, pavāra palīgs, muzeja izstāžu un ekspozīciju zāles uzraugs, projektu asistents, istabenis, auklis, ēkas un teritorijas dežurants, sētnieks, lidostas pasažieru apkalpošanas aģents, noliktavas strādnieks, apstādījumu kopējs, uzkopšanas darbu meistars, klientu apkalpotājs, arhivārs, datu ievades operators u.c. Vislielāko skolēnu skaitu šīs vasaras divos mēnešos ir nodarbinājuši darba devēji “MAXIMA Latvija”, “Premier Restaurants Latvia”, “Lido”, Liepājas pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti", “VITA mārkets”, Jelgavas novada pašvaldība, Starptautiskā lidosta “Rīga”, Daugavpils reģionālā slimnīca, Balvu novada pašvaldība un Tukuma novada dome.

Foto: no arhīva