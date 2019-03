Skolēni iejūtas Eiropas parlamentāriešu ādā (FOTO)

Aptuveni 90 skolēnu no 10 Latvijas skolām vakar pulcējās Jelgavas pilī, lai piedalītos Jelgavas Valsts ģimnāzijas kopā ar atbalstītājiem rīkotajā Eiropas Parlamenta simulācijas spēlē.

Spēles organizatori ir Jelgavas Valsts ģimnāzijas Eiropas un politikas klubs “29. kabinets”. Kluba prezidente Elīna Smetaņina stāsta, ka klubs šādas sacensības organizē trešo gadu un dalībnieku skaits ar katru gadu aug – sākumā bijis 30 dalībnieku, pēc tam 50, tagad kopā ar organizatoriem ir jau gandrīz 100. Katra skola piedalās ar savu komandu, kurā parasti ir no četriem līdz astoņiem dalībniekiem.

Šogad spēlē no Jelgavas iesaistījušās trīs skolas – Jelgavas Valsts ģimnāzija, Tehnoloģiju vidusskola un Spīdolas Valsts ģimnāzija. Spēlē piedalās arī skolēni no Rīgas, Ādažiem, Bauskas, Bēnes, Grobiņas, Ventspils, Varakļāniem u. c. Spēli atbalsta Jelgavas pilsētas pašvaldība un nevalstiskā organizācija “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai”.

Spēle sākās ar atbalstītāju uzrunām un Eiropas Parlamenta biroja praktikantes Terēzes Grudules lekciju. Pēc saliedēšanās spēles jaunieši pusotru stundu strādāja četrās komitejās, lai katrā no tām apspriestu kādu Eiropas Savienībai aktuālu tematu – Ķīnas interešu pieaugumu, ES demokrātijas vidi, kuru pēdējā laikā raksturo populisma un nacionālisma vilnis, ES vienotās armijas izveidi un imunizācijas problēmas, jo vērojama tendence, ka cilvēki nevēlas vakcinēties. Komitejas vada paši jaunieši.

Kamēr jaunieši darbojās, skolotāji tika aicināti uz sarunu par Eiropas klubiem, to attīstību un jauniešu iespējām. Pēc pusdienām plenārsēdē jaunieši līdzīgi kā īstā parlamentā prezentēja savas idejas, balsoja, debatēja, izteica pretenzijas, pauda viedokļus. “Šajā spēlē uzvarētāju nav un apbalvoti tiek visi, kuri piedalījās,” skaidroja E.Smetaņina.

Visu rakstu lasiet 28.marta “Zemgales Ziņās”

Foto: Eva Pričiņa