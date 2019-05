Skolēni no visas Latvijas pārstrādei nodevuši 21,14 tonnas izlietotu bateriju

Noslēdzoties biedrības "Zaļā josta" kampaņai "Tīrai Latvijai", izlietoto bateriju vākšanas konkursā 55 003 bērni un jaunieši no 233 izglītības iestādēm pārstrādei nodevuši 21,14 tonnas izlietotu bateriju, informēja biedrības "Zaļā josta" mārketinga vadītāja Laima Kubliņa.

Visvairāk izlietoto bateriju savāktas un izvestas no Rīgas pilsētas mācību iestādēm - kopumā trīs tonnas un 21,6 kilogramus. Liepājas mācību iestādes savāca vienu tonnu un 663 kilogramus bateriju, savukārt Jelgavas pilsētas un novadu mācību iestādes savāca vienu tonnu un 144,8 kilogramus izlietoto bateriju.

Vērtējot mācību iestāžu atsaucību un arī pašu konkursa dalībnieku - bērnu un jauniešu - atsaucību, uzslavas iegūst Rīgas pilsēta, kuru konkursā pārstāvēja 11 211 skolēni, Daugavpils pilsēta un novads, kuru konkursā pārstāvēja 4077 skolēni, kā arī Liepājas pilsēta un novads ar 3725 dalībniekiem.

Kubliņa norādīja, ka, apkopojot konkursa rezultātus, noteikti uzvarētāji divās nominācijās - pēc savāktā bateriju apjoma uz vienu izglītības iestādes audzēkni un pēc savāktā apjoma uz visu mācību iestādi kopumā.

Viņa atzīmēja, ka pēc savāktā bateriju daudzuma uz vienu audzēkni izglītības iestādē pirmo vietu iegūst Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" audzēkņi, kuri vidēji savākuši 15,88 kilogramus bateriju katrs. Otro vietu iegūst Tilžas vidusskolas vispārējās pirmsskolas izglītības grupas audzēkņi, savācot vidēji katrs 12,77 kilogramu bateriju. Savukārt trešo vietu valsts mērogā ieņem Kalupes pamatskolas audzēkņi, kuri savākuši vidēji 10,85 kilogramu bateriju katrs.

Pēc visvairāk savāktā bateriju daudzuma izglītības iestādē pirmo vietu izcīna Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" audzēkņi, kas pārstrādei nogādāja vienu tonnu un 270 kilogramus izlietotu bateriju. Otro vietu iegūst Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas audzēkņi par savāktiem 930 kilogramiem izlietoto bateriju. Savukārt trešo vietu ieņem Smiltenes vidusskolas audzēkņi par savāktiem 887 kilogramiem izlietotu bateriju.

Kubliņa piebilda, ka īpaši sasniegumi izlietoto bateriju vākšanā bija Oliveram Dāvim Bičulim no Beverīnas novada pašvaldības Kauguru pagasta pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa". Viņš konkursā savācis vienu tonnu un 200 kilogramu bateriju. Rasma Ondzule no Kalupes pamatskolas pārstrādei nogādāja 705 kilogramu bateriju, Artemijs Arkudinovs no Rīgas 10.vidusskolas savācis pārstrādei 480 kilogramu izlietotu bateriju, Edvards Busulis no Talsu pirmsskolas izglītības iestāde "Zvaniņš" savācis 370 kilogramu bateriju, turpretī Emīls Biserovs no Rīgas 84.vidusskolas pārstrādei nogādāja 250,30 kilogramu šo videi kaitīgo atkritumu.

Kampaņas "Tīrai Latvijai" dalībnieku sveikšana norisināsies 2019.gada 24.maijā Tērvetē, kur "Latvijas meža dienu 2019" laikā tiks rīkoti gadskārtējie "Zaļās jostas" Vides svētki. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā nominācijā no konkursa organizētājiem un atbalstītājiem saņems balvas 400 eiro, 300 eiro un 200 eiro vērtībā. Savukārt čaklākos izlietoto bateriju vācējus gaida pārsteiguma balvas no konkursa atbalstītājiem.

Izlietoto bateriju vākšanas konkursu "Tīrai Latvijai!" organizē "Zaļā josta" sadarbībā ar bīstamo atkritumu apsaimniekotāju "BAO" un Valsts izglītības satura centru.

