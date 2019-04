Skolēni Rīgā prezentēs idejas, kā no otrreizējām izejvielām darināt videi draudzīgus iepirkuma maisiņus

Ir noslēgusies SIA “Zaļā josta” rīkotā bērnu un jauniešu konkursa “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” dalībnieku pieteikšanās. Konkursa dalībnieku uzdevums bija pētīt iespējas aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus ar dabai draudzīgākiem risinājumiem pirkumu iesaiņošanai un līdznešanai un radīt pašiem savus unikālus iepirkuma maisiņus, kuri iespēju robežās gatavoti no otrreizējām izejvielām. No Pierīgas reģiona konkursam savas idejas pieteica 18 pirmsskolas izglītības iestāžu komandas un 34 skolas vecuma audzēkņu komandas, informē uzņēmuma “Zaļā josta” pārstāve Laima Kubliņa.

Prezentējot savus risinājumus plastmasas maisiņu patēriņa samazināšanai, Pierīgas iestāžu komandas tiksies Rīgā, demonstrējot pašu gatavotos videi draudzīgos maisiņus. Konkursa “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” Pierīgas reģionālā kārta norisināsies 4. aprīlī Rīgas 19. vidusskolas telpās, sākums pulksten 10.

Šajā kārtā par labāko ideju autoru godu, kas tiks izvirzīti konkursa finālam, sacentīsies 52 komandas no 39 mācību iestādēm, kuru vidū no mūspuses skolām ir : Aizupes pamatskola, Augstkalnes vidusskola, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija un Ozolnieku novada Salgales pamatskola.

Konkurss “Es sāku ar sevi – Tīrai Latvijai!” tiek rīkots ar mērķi aktualizēt samilzušo plastmasas maisiņu patēriņa radīto piesārņojumu un radīt praktiskus, gaumīgus, ērtus un videi draudzīgus iepirkuma maisiņu prototipus no otrreizējām izejvielām, ar kuriem aizstāt plastmasas maisiņus. “Zaļā josta” daudzu gadu garumā izglīto sabiedrību, aicinot ierobežot nelietderīgu plastmasas iepakojuma patēriņu.

“Pastāv plašas iespējas, kā pašu spēkiem izgatavot iepirkuma somas un mazos maisiņus sveramajiem produktiem, izmantojot lietas, kas savu mūžu jau nokalpojušas – piemēram, vecos aizkarus, izdilušās bikses vai reklāmbanerus pēc reklāmas kampaņas beigām,” norāda “Zaļā josta” pārstāve L.Kubliņa, uzsverot, ka, atsakoties no lieka plastmasas iepakojuma, iespējams ne tikai ievērojami samazināt radīto atkritumu apjomu, bet arī taupīt resursus un pasargāt daudzu dzīvnieku un jūras iemītnieku dzīvības.

Labākie reģionālo kārtu dalībnieki 26.aprīlī cīnīsies par uzvaru fināla kārtā, kas norisināsies modes un izklaides centrā “Rīga Plaza”. Balvās būs dizaina somas no zīmola “3windknots” radītājas Sigitas Trukšānes, pārsteiguma balvas no “Rīga Plaza”, meistarklase auduma apdrukā jeb madarošanā Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā, meistarklase Ogres Valsta tehnikuma Dizaina un mākslas nodaļā un citas pārsteiguma balvas no konkursa atbalstītājiem.

Plašāka informācija: www.zalajosta.lv

Foto: publicitātes