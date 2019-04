Skolēns no Latvijas iegūst otro vietu starptautiskā kosmosa konkursā

Deviņus gadus vecais skolēns Roberts Valters no Ozolnieku novada ieguvis otro vietu jauna,kosmosam veltīta tīmekļa portāla “Hatch” rīkotajā konkursā „Quick Knowledge”, informē konkursa rīkotāju pārstāve Linda Kimeiša.







Konkurss tika izsludināts šī gada sākumā, un tajā varēja piedalīties ikviens, kas interesējas par kosmosa nozari. Galvenā balva bija iespaidīgs teleskops no “SkyHunters.lv”, kuru savā īpašumā ieguva konkursa dalībniece Marjana Morēlsa no Beļģijas kodolpētniecības centra.





Jaunais, kosmosam veltītais tīmekļa portāls izceļas ar novatorisku pieeju kosmosa zinātnei un inovācijām. Tajā ir apkopots saturs, kas ir piemērots gan kosmosa nozares profesionāļiem, gan entuziastiem un iesācējiem. Kosmosa portāls “Hatch” ļauj ikvienam iesaistīties kosmosa nozares popularizēšanā, satura izveidē un informācijas izmantošanā, neuzliekot nekādas robežas.





Konkursa „Quick Knowledge” mērķis bija aicināt ikvienu Eiropas iedzīvotāju — speciālistus, skolēnus,studentus un citus — veidot un publicēt ar kosmosa tematiku saistītu saturu. Aktīvākie konkursa dalībnieki bija no Beļģijas. Konkursā piedalījās arī kosmosa zinātņu pasniedzējs no Grieķijas, kurš ieguva trešo vietu, kā arī pāris „Horizon 2020” projektu. Ikvienu konkursa dalībnieku atbalstīja “Hatch” komanda, palīdzot tulkot saturu, ja tas bija nepieciešams, atlasīt attēlus u. c.





Roberts Valters no Latvijas ir gandarīts par sasniegto. Viņš konkursam bija iesniedzis informāciju par Saules sistēmas planētu pavadoņiem. Lai cīnītos par uzvaru konkursā, puisis mobilizēja savus draugus un radus, aicinot balsot par viņu. Diemžēl, balsu skaits bija nepietiekams, lai iegūtu pirmo vietu, tomēr “Hatch” komanda izsaka atzinību par aktivitāti, apņēmību un mērķtiecību.Konkursa rezultāti tika paziņoti Parīzes Kosmosa nedēļas ietvaros.





“Hatch” ir tīmekļa portāls, kur ir apkopota iespējami plaša informācija par kosmosa nozari: projekti, uzņēmumi,notikumi, projektu rezultāti, konkursi, jaunumi, kā arī izglītojoša informācija kosmosa entuziastiem.





Vairāk informācijas par projektu skatiet: www.spacehatch.eu.

Foto: publicitātes