Skolēnu brīvlaikā pedagogiem darbnīcas pie Uģa Kuģa

Lai skolotāji gūtu pozitīvu lādiņu, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 15. martā pulksten 10 notiks Spēka darbnīcas pedagogiem, ziņo ZRKAC pārstāve Alise Gubene.



Viņa informē, ka pasākumā par to, kā mīlēt viegli, mīlestības nozīmi un tās veidiem, kā arī izplatītākajiem iemesliem, kas traucē to izbaudīt, sākuma lekcijā stāstīs vēdiskās filozofijas pasniedzējs Uģis Kuģis. Savukārt programmas turpinājumā radošajās darbnīcās varēs ieklausīties gonga skaņu vibrācijās, kas rezonē ar cilvēka organismu, atjaunojot to sākotnējā līdzsvarā. Pasākuma dalībnieki varēs izveidot oriģinālu piespraudi un pagatavot sapņu ķērāju, kā arī vairāk uzzināt par diennakts un gadalaiku ietekmi uz cilvēku, lai izprastu, kā labāk pieskaņoties savai enerģijas plūsmai.

Pieteikšanās, aizpildot tiešsaistes pieteikuma formu – http://ejuz.lv/im0.

Papildu informācija, rakstot uz e-pastu: inta.leilande@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālr. 63012153.



FOTO: ZRKAC