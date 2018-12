Sniega un apledojuma dēļ apgrūtināta braukšana

Šorīt daudzviet Latvijā ir apgrūtināta braukšana pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem sniega un apledojuma dēļ, informē VAS "Latvijas Valsts ceļi".

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 128 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības. Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Ainažu šoseju (A1) posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šoseju (A2) posmā no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šoseju (A3) posmā no Murjāņiem līdz Strenčiem, Rīgas apvedceļu (A4 un A5), Daugavpils šoseju (A6) posmā no Rīgas līdz Ogrei un no Lielvārdes līdz Pāterniekiem.

Vēl apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Bauskas šoseju (A7) posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šoseju (A8), Liepājas šoseju (A9) posmā no Rīgas līdz Saldum, Ventspils šoseju (A10) posmā no Rīgas līdz Usmai, Rēzeknes šoseju (A12), šoseju Grebņeva-Medumi (A13), Daugavpils apvedceļu (A14), Rēzeknes apvedceļu (A15) un Kokneses šoseju (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.

Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Bauskas, Kuldīgas, Liepājas, Saldus un Ventspils apkārtnē.

Autovadītāji ir aicināti būt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot piesardzīgu distanci. Uz ceļiem var veidoties tā saucamais melnais ledus, kas ir neredzams, un autovadītājs to sajūt tikai sākot veikt manevrus ar mašīnu.





Foto: pixabay.com