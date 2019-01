Sniegs jātīra arī no ēku jumtiem

Namu īpašniekiem sniegs jātīra ne tikai no īpašumam piegulošās ietves, bet arī no ēkas jumta, karnīzes, notekcaurulēm vai balkoniem. Ja sniegs vai ledus, krītot no jumta, sabojās svešu mantu vai radīs cilvēkam veselības problēmas, ēkas īpašniekam var iestāties civiltiesiskā vai kriminālatbildība.

Ja publiskajā ārtelpā uz ēku jumtiem, karnīzēm, ūdens noteku caurulēm vai balkoniem atrodas sniegs un ledus, kas rada apdraudējumu, īpašniekam nekavējoties jānorobežo teritorija ap bīstamo vietu un ne vēlāk kā 24 stundu laikā apdraudējums jānovērš, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvalde.

To nosaka pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-15 "Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana un inženierbūvju uzturēšana". Par šo noteikumu pārkāpšanu paredzētais sods ir brīdinājums vai naudas sods – fiziskām personām līdz 350 eiro, bet juridiskām personām līdz 1400 eiro.

Noteikumu pārkāpšanas gadījumā, Jelgavas pilsētas pašvaldības policija (JPPP) sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu, kuru izskata un lēmumu pieņem Jelgavas pilsētas Administratīvā komisija. Pēdējos gados protokoli gan neesot sastādīti, jo pēc aizrādījuma pārkāpumi novērsti.

Ja ledus vai sniega pārkares no jumta uzkrīt personām vai to īpašumam, ēkas īpašniekam var iestāties gan kriminālatbildība, gan civiltiesiskā atbildība par personu mantas, veselības bojāšanu. Cietušā persona cilviltiesisku pretenziju gadījumā var vērsties tiesā ar prasību, piemēram, par ārstniecības izdevumu segšanu, mantas atjaunošanu vai tās vērtības atgūšanu.

Apstākļu fiksēšanai var ziņot JPPP, zvanot pa tālruni 8550 vai 63028550. Ja daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieki noslēguši līgumu ar juridisku personu par nama apsaimniekošanu, tad tas ir atbildīgs par sniega notīrīšanu no jumta, ja tas ir paredzēts līgumā. Ja šāda līguma nav, atbildīgi solidāri ir visu dzīvokļu īpašnieki.

Notīrīto sniega un ledu var izvest pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" noteiktās vietās: Kārklu ielā starp Tērvetes un Putnu ielu gar dzelzceļa uzbērumu, Lapskalna ielas galā (pretī SIA "Jelgavas ūdens" notekūdeņu attīrīšanas iekārtām), Slokas ielā 7 un Uzvaras ielas galā. Tas iepriekš jāsaskaņo, zvanot pa tālruni 63084479.

