Sociālās aprūpes centrs – tās ir klienta mājas (FOTO)

Enerģisks, ar savu nākotnes vīziju, jaunu ideju un risinājumu piedāvājumu, bet arī prasīgs – tā varētu raksturot sociālās aprūpes centra “Zemgale” direktoru Kristapu Keišu, kurš centra vadītāja amatā sāka strādāt pērn. Laiku pa laikam medijus pāršalc ziņas par kārtējām šausmām kādā no sociālās aprūpes iestādēm. Lai noskaidrotu, kas īsti “lācītim vēderā”, kopā ar direktoru izstaigājām sociālās aprūpes centra filiāli “Jelgava”. Jāteic, ka šausmu tur nebija, un saskarsmē ar klientiem un centra darbiniekiem var gūt lielākoties pozitīvas emocijas, redzot, ar kādu sirsnību cilvēki dara savu nebūt ne vieglo darbu.

– Kad bija jūsu pirmā darba diena, un cik liela ir jūsu vadītā “saimniecība”?

Mana pirmā darba diena, kad sāku strādāt par valsts sociālās aprūpes centra “Zemgale” direktoru, bija pagājušā gada 1. augustā. Centram ir piecas filiāles – “Iecava”, kur atrodas administrācija, “Lielbērze”, “Jelgava”, kas ir lielākā filiāle, “Ķīši” un “Ziedkalne”. Kopā ir vietas 750 iemītniekiem, kas gan visas nav aizpildītas. Tie ir cilvēki ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem. Viņu aprūpē nodarbināti 450 darbinieku. No 1. aprīļa, kad tika paaugstinātas algas, kadru mainība ir krietni samazinājusies. Sociālie darbinieki no pašvaldību sociālajiem dienestiem pārnāk darbā pie mums, varam pieņemt labākos, pārvilināt.

Pirms tam piecus gadus strādāju Jūrmalā, veselības un sociālās aprūpes centrā “Sloka”, sāku kā sociālais darbinieks, tad kļuvu par izpilddirektoru.

Esmu patīkami pārsteigts par Labklājības ministrijas attieksmi – tiku rūpīgi ievadīts darbā. Man sniedza informāciju, kas ļoti palīdzēja. Biju gatavs darbam un gribēju daudz izdarīt, bet ierobežoja finansējums.

– Ko šajā laikā ir izdevies paveikt?

Ļoti operatīvi 1. augustā tika piešķirts finansējums “Ziedkalnei”. Nu pilnībā izremontēts filiāles otrā korpusa 3. stāvs, kā arī pirmā korpusa 2. un 3. stāva sanitārie mezgli un dušas, lai tur var ievest un nomazgāt arī gulošos klientus, sakārtoti ēku jumta segumi.

Renovācijas darbi “Ziedkalnē” turpināsies arī šajā gadā – pirmajā ceturksnī paredzēts nomainīt jumtu virs pirmā korpusa, un šajā korpusā jāremontē vēl divi stāvi. Kad to paveiksim, no iekšpuses filiāle būs sakārtota – uzlaboti dzīves apstākļi iemītniekiem un arī darbiniekiem.Kad pirmoreiz ierados, tur bija kā padomju laikā – drūmas krāsas, mitrums, pelējums. Nevis nolaists, bet nolietojies viss. Otrajā korpusā tagad ir arī jauni radiatori un elektroinstalācija, veikts kosmētiskais remonts.

Remonts bija liels izaicinājums – jāpārceļ iemītnieki, viņiem kādu laiku saspiestāk jāpadzīvo –, bet darbinieki ļoti labi strādāja. Klienti remontu gaidīja, sekoja līdzi, piedāvāja palīdzēt. Kādu laiku bija jāiztiek bez tualetēm, tika atvests sanitārais konteiners. Kad pēc remonta gribējām to vest projām, iemītnieki teica, lai paliek, jo tas viņiem paticis labāk nekā vecās tualetes.

Foto: Eva Pričiņa