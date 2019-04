Sociālos darbiniekus pirmo reizi apmāca, kā palīdzēt azartspēļu atkarīgajiem

Latvijā ir 119 pašvaldības, katrā no tām – sociālais dienests, kurā iedzīvotāji var vērsties pēc atbalsta grūtā brīdī, tostarp nonākot azartspēļu atkarībā vai līdzatkarībā. Tomēr sociālie darbinieki atzīst, ka sastopoties ar azartspēļu atkarību, viņi jūtas bezspēcīgi, jo trūkst zināšanu un konkrētu vadlīniju palīdzības sniegšanā, kā tas ir citām atkarībām. Lai stiprinātu sociālo dienestu kompetenci, biedrības “Esi brīvs!” sociālā iniciatīva “Spēles brīvība” 4. aprīlī sākusi unikālu pilotprojektu – intensīvas divu dienu mācības sociālajiem darbiniekiem par azartspēļu atkarību un palīdzības mehānismiem.

Mācību laikā 30 sociālo dienestu darbinieki no visas Latvijas tiks sagatavoti darbam ar azartspēļu atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem labāko nozares speciālistu vadībā, starp kuriem ir Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra Minesotas programmas vadītāja Venita Dāve, narkoloģe Ilze Maksima un psihoterapeits Viesturs Rudzītis.

„Sociālā darba speciālisti ir tilts, kas savieno atkarīgos ar viņiem vajadzīgo palīdzību. No speciālistu spējām un kompetences nereti atkarīgs, vai atkarīgās personas saņems viņiem tik nepieciešamo palīdzību. Apmācību dalībniekiem būs iespēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas darbam ar atkarīgajiem un līdzatkarīgajiem, bet arī dzirdēt labāko nozares speciālistu praktiskās pieredzes stāstus, kas vienmēr ir nenovērtējama dāvana,” uzsver biedrības “Esi brīvs!” valdes priekšsēdētāja, psiholoģe, geštaltterapeite Dace Caica.

Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības valdes locekle Maira Baumane atzīst, ka sociālajiem dienestiem nereti nākas risināt ar azartspēļu atkarību saistītas problēmas, taču vienlaikus tā ir joma, kurā sociālajiem darbiniekiem trūkst zināšanu un pastāv virkne izaicinājumu.

“Lielākoties sociālajiem darbiniekiem ir grūti atpazīt šo atkarību. Parasti to, ka persona ir azartspēļu varā, uzzinām vien laika gaitā, risinot citas likstas – alkoholismu, finansiālās grūtības. Ir ļoti svarīgi palīdzēt pašam atkarīgajam atpazīt savu problēmu, jo deviņi no desmit atkarīgajiem sākumā neapzinās tās nopietnību. Sociālais darbinieks var pūlēties, cik spēka, mudinot ārstēties, bet lielākā daļa atkarīgo nemaz nevēlas tikt izārstēti. 80 procentos gadījumu pie mums vēršas nevis paši atkarīgie, bet viņu līdzcilvēki. Kur atkarīgajam ieteikt vērsties? Kāda ir tuvākā medicīnas iestāde, kas palīdz uzveikt šo atkarību? Trūkst vienotas sistēmas, kā tas ir citu atkarību gadījumos,” atklāj M. Baumane.

Pēc Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra (RPNC) Narkoloģiskās palīdzības dienesta Ambulatorās nodaļas vadītājas, narkoloģes Ingas Landsmanes stāstītā, azartspēļu atkarīgie valsts medicīnas iestādēs palīdzību meklē reti. 2018. gadā RPNC no azartspēļu atkarības ārstējās 16 personas, no tām sešas ar blakus diagnozēm – citu atkarības slimību. “Ja azartspēļu atkarībai līdztekus nenāk arī atkarība no psihoaktīvām vielām, tad atkarība tiek ļoti slēpta, vai nu cerot, ka paši tiks ar to galā, vai arī vēršoties pie privātiem speciālistiem, nevis valsts iestādēm, tiecoties palikt anonīmiem,” skaidro I. Landsmane.

Savukārt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšnieces Signes Birnes paustā informācija norāda, ka problēmas mērogs ir ievērojami lielāks. Inspekcija ik dienu saņem iesniegumus no personām, kas lūdz aizliegt sev pieeju spēļu zālēm. Pērn inspekcijā saņemti 320 šādi iesniegumi.

S. Birne uzskata, ka arī nesen izskanējusī ideja – slēgt spēļu zāles – šo problēmu neatrisinās, jo spēlēt gribētāju skaits nemazināsies, tāpēc radīsies jauni, nelikumīgi un nekontrolējami risinājumi, kas piedāvās apmierināt vēlmi spēlēt. Dažādu atbalsta mehānismu izveide atkarīgajiem ir tikpat svarīga kā līdz šim iedibinātā prakse, palīdzot citu atkarību māktajiem, uzsver S. Birne.

Sociālo iniciatīvu ”Spēles brīvība” organizē biedrība “Esi brīvs!”. Pērn iniciatīvas ietvaros tika izveidota speciāla atbalsta tālruņa līnija spēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem. Telefona līnijas darbību nodrošina krīžu un konsultāciju centrs “Skalbes”, kas sociāli nozīmīgos jautājumos krīzes konsultācijas sniedz jau 19 gadus. Konsultāciju tālrunis 29323202 azartspēļu atkarīgajiem un viņu tuviniekiem darbojas no pirmdienas līdz sestdienai laikā no pulksten 12 līdz 20. Iniciatīvu finansiāli atbalsta spēļu biznesa uzņēmums “Alfor”.

Foto: publicitātes