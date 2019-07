Sola labāku ceļu uz baznīcu un kultūras namu (FOTO)

Redakcija saņēmusi lasītāju sūdzības par ielu un ietvju stāvokli Jelgavā. Iedzīvotājus neapmierina ietves kvalitāte pašā centrā, Krišjāņa Barona ielā, kā arī brauktuves asfalta segums nomaļajā Bauskas ielā. “Ziņas” novēroja, ka šonedēļ ir sākts veidot jaunu ietvi Krišjāņa Barona ielā posmā starp Pasta ielu un pilsētas kultūras namu, taču citviet viss paliek pa vecam.

Lasītājs raksta, ka šovasar Bauskas ielā uzņēmums “Ostas celtnieks” ierīkoja jaunu kanalizācijas trasi. “Visā ielā ir ļoti slikts asfalta segums, it īpaši posmā līdz Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo baznīcai, taču uzņēmums asfaltu noklāja tikai tanī ielas daļā, kur raka tranšeju. “Kāpēc netika pasūtīta ielas asfaltēšana visā platumā? Vēl pirms dažām nedēļām “Ostas celtnieks” raka tranšeju un blakus tai “Pilsētsaimniecība” lāpīja bedrītes. Līdzīgi pirms dažiem gadiem pašvaldība darīja Vidus ielā. Tur arī turpināja lāpīt bedrītes tai ielas daļai, kur asfaltu neatjaunoja,” raksta lasītājs.

Savukārt akciju sabiedrības “Jelgavas mašīnbūves rūpnīca” komercdirektore Serlana Bila pozitīvi vērtē, ka vismaz vienā Krišjāņa Barona ielas posmā ietve sākta uzlabot. “Esmu gājusi no darba uz kafejnīcu “Chocolate and Pepper” un secināju, ka lielā daļā ietvju stāvoklis ir kritisks. Īpaši māmiņām ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem, kas pārvietojas ar ratiņkrēsliem. Prieks redzēt, ka šīs lietas uzlabojas,” raksta S.Bila.

Foto: Eva Pričiņa