Šonedēļ Latvijā tiek ieskandinātas Putras dienas

AS „Rīgas Dzirnavnieks” ar zīmolu “Herkuless” jau desmito gadu Latvijā rīko Starptautisko putras dienu, kas pasaulē tiek svinēta 10. oktobrī. Par godu tai šonedēļ skolās tiek uzsākta Vislatvijas putras programma, kurā skolēni iejutīsies žurnālistu profesijā un veidos garāko stāstu par putrām un to tradīcijām Latvijā, informē programmas īstenotāji.



Oktobris jau tradicionāli ir kļuvis par Putras mēnesi, kura ietvaros skolās notiek putras stundas, putras pagatavošanas meistarklases un dažādas citas par graudaugiem izglītojošas aktivitātes. Tiek prognozēts, ka šogad programmā piedalīsies bērni no vairāk nekā 100 skolām visā Latvijā.

Programmas mērķis ir popularizēt putras kā mūsdienīgu ēdienu un radīt jaunas putras ēšanas tradīcijas. Graudaugi ir viena no nozīmīgākajām produktu grupām, tāpēc ir svarīgi, lai bērni un vecāki mainītu savus ikdienas paradumus un daudz biežāk ēstu graudaugu ēdienus, it īpaši veselīgās putras. Pēc uztura speciālistu ieteikumiem graudaugiem jābūt aptuveni no vienas trešās līdz vienai ceturtajai daļai no mūsu uztura.

10. oktobris ir Starptautiskā putras diena, tāpēc jau vairākus gadus oktobris ir pasludināts par Putras mēnesi un tiek svinēts ar dažādām aktivitātēm, kuru mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par graudaugu, it īpaši putru, lomu uzturā. Iepriekšējos gadus Putras programmā tika veidota garākā reklāma auzu putrai, rakstītas himnas putrai, zīmēti apsveikumi Putrai dzimšanas dienā, kā arī veidotas putras meistarklases un Simtgades putra.

