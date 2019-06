Spāru svētki valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Vecpilsētas ielā 14 (FOTO)

Atzīmējot rekonstrukcijas posmu, kad 18. gadsimtā būvētajā ēkā Jelgavā, Vecpilsētas ielā 14, no pamata līdz jumtam atjaunotas nesošās konstrukcijas un sākas apdares darbi, SIA «RERE meistari» ceturtdien rīkoja spāru svētkus.

Stāstot par būvobjektā paveikto darbu vadītājs Jānis Rozenbergs stāsta, ka gandarījumu dod tas, ka veiksmīgi ar domkratiem tika pacelta un izlīdzināta ēka, kas pirms rekonstrukcijas bija ļoti šķība. Vietās, kur oriģinālais materiāls nav saglabājies, tas tika aizstāts ar atgūtiem guļbaļķiem, kas atvesti no Jelgavas Valsts ģimnāzijas un citām rekonstruējamām ēkām, kur oriģinālās konstrukcijas netiek atjaunotas. J.Rozenbergs skaidro, ka vēl viens izaicinājums restauratoriem ir maksimāla esošo griestu un grīdas pārsegumu saglabāšana. Jaunus izaicinājumus sola arī iekšējās apdares atjaunošana.

Plānots, ka pēc ēkas restaurācijas, šogad to pabeidzot, tur atradīsies Zemgales restaurācijas centrs. “RERE meistari” būvnieki paskaidro, ka šajā būvobjektā tiek savienotas divas ēkas – valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Vecpilsētas ielā 14 un mūra ēka Krišjāņa Barona ielā 50, kas arī iekļaujas vecpilsētas apbūvē, bet kurai gan nav aizsargājamā pieminekļa statusa.

Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldes pārstāve Gunta Skulte uzteic uzņēmuma “RERE meistari”, darbiniekus, kas sevi parādījuši kā teicamus darba veicējus. “Pilsētā ļoti maz kas ir palicis no vecpilsētas. Pateicoties ES līdzfinansējumam Vecpilsētas iela veidojas par tādu, kas atgādinās veco Jelgavu,” teic G.Skulte. Atzinīgi Vecpilsētas ielas atjaunošanu vērtē arī par koka arhitektūras guru dēvētais Pēteris Blūms. Viņš atzīst, ka šī metode, kad ēka tika pacelta un iztaisnota, ir vērtīgāka nekā pirms vairākiem gadiem plānotā ēkas nojaukšana un salikšana no jauna. Savulaik Vecpilsētas iela 14 tika atzīta par vienu no simts apdraudētākajiem arhitektūras pieminekļiem Latvijā.

Spāru svētkos piedalījās Jelgavas mērs Andris Rāviņš, uzņēmuma «RERE meistari» valdes loceklis Normunds Kotāns un citi. Darbu pasūtītājs ir pilsētas pašvaldība. Tie tiek veikti, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu projektu «Nozīmīga kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstība kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Zemgales reģionā». Būvdarbu līguma kopējā plānotā summa ir 1, 8 miljoni eiro.





Foto: Eva Pričiņa