Spīdolieši mācīsies skolas mežā

Ar pārliecību par to, ka daba ir vislabāk aprīkotā klase skolēnu intereses radīšanai par dabas procesiem, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” septembrī sāk darbu pie jaunas mācību programmas “Skolas mežs” izveides, iekļaujot to vispārizglītojošajā mācību procesā, informē direktores vietniece Indra Soika-Dreimane.



Izmantojot mežā pieejamos dabas materiālus un meža infrastruktūru, nākamā mācību gada laikā ģimnāzijas pedagogi programmā veidos mežā nodarbības 7. – 12.klašu skolēniem dažādos mācību priekšmetos. Programmas mērķis ir palīdzēt skolēniem apgūt ne tikai mācību priekšmetu standartos iekļautās zināšanas un prasmes, bet arī kompetences, kas saistītas ar mežu un tā apsaimniekošanas procesiem.

2019. gada 17. septembrī Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 7. klašu skolēni pirmo reizi dosies uz mācību stundām savā “Skolas mežā” Jelgavas novada Glūdas pagastā, kur veiks skolotāju sagatavotos mācību uzdevumus. Šajā dienā skolēni arī veidos jaunaudzi, kurā turpmāk pētīs koku augšanas gaitu.

Starp skolu un AS “Latvijas valsts meži” noslēgtais sadarbības līgums paredz, ka 2019./2020. mācību gada laikā ģimnāzijas pedagogi, apkopojot labās prakses piemērus, izstrādās metodisko materiālu kopā ar AS “Latvijas valsts meži” ekspertiem par mācību procesa organizēšanu mežā, kas kalpos kā piemērs citām Latvijas skolām. Apkopotā pieredze noderēs “Skolas meža” programmas attīstībā, kas paredz iespēju ikvienai Latvijas skolai nākotnē veidot savu mācību vietu valsts mežos.

“Skolas meža” ideja balstās uz Skandināvijas valstu praksi, kur mācīšanās ārpus telpām – mežos ir iekļauta vispārizglītojošo skolu ikdienā jau vairāk nekā 40 gadus. “Skolas meža” programma paredz līguma slēgšanu starp skolu un meža īpašnieku par izglītības aktivitāšu īstenošanu noteiktā meža teritorijā, kas ir skolai ērti pieejama un kurā ir maksimāli daudzveidīgi dabas apstākļi. Skolēniem ir iespēja piedalīties konkrētā meža apsaimniekošanas procesos, kā arī izveidot izglītībai nepieciešamo infrastruktūru atzīmētajā teritorijā. Savukārt, skolotāji saņem metodisko atbalsta materiālu, kas palīdz īstenot mācības dabā.

Foto: no arhīva