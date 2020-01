Tradicionāli 1991. gada janvāra barikāžu atceres dienā pie skolas ēkas priekšā sakurta ugunskura pulcējās Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas skolēni un skolotāji. Tika dziedātas patriotiskas dziesmas un dzerta tēja. Kā parasti, pasākumā runāja “spīdoliešu” pirmais direktors un barikāžu dalībnieks Andris Tomašūns. 1991. gadā viņš bija pārmaiņu laika parlamenta Latvijas Republikas Augstākās padomes deputāts, kas balsoja par Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas deklarāciju. Pasākuma dalībniekiem A.Tomašūns teica: “1991. gada janvāra barikāžu rezultātā iegūtajai brīvībai un savai valstij nav vērtības, ja tajā nav brīvu cilvēku, kas saprot, kā vajag dzīvot un strādāt, lai vairotu tās skaistumu, un kas pieņem dzīves piedāvātās iespējas. Lūkojoties ugunskurā es aicinu jūs apdomāt, kāds es esmu savā domāšanā, un vai es pieņemu to, ka kaut ko pasaulē varu izmainīt. Ja jūs to pieņemat, jūs esat radoša personība, kas ir spējīga dzīvē iet uz priekšu un nebaidīties no grūtībām.”

Par ugunskuru, tēju, kā arī pasākuma dalībniekiem izdalītajām dziesmu lapiņām rūpējās Birutas Ķempeles audzinātās 12. v klases ģimnāzisti. 1991. gada barikāžu atceres sarīkojumi notika arī citās skolās.

Foto: Andris Tomašūns un Gaitis Grūtups