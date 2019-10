Starptautiskā inženierzinātņu un tehnoloģiju reitingā LLU iekļūst starp 5% pasaules labākajām universitātēm

Oktobrī publiskots Times Higher Education Pasaules universitāšu reitings 2020 inženierzinātņu un tehnoloģiju jomā, kurā starp 1000 labākajām pasaules universitātēm nosaukta LLU, kas starptautiskajā vidē zināma kā Latvia University of Life Sciences and Technologies. Reitingā iekļuvušās universitātes kopumā veido 5% lielu īpatsvaru no visām augstākās izglītības iestādēm pasaulē, informē LLU komunikācijas vadītāja Lana Janmere.

Vadošās vietas inženierzinātņu un tehnoloģiju Times Higher Education reitingā ieņem Kalifornijas tehnoloģiju institūts, Stenfordas universitāte, Kembridžas universitāte un Hārvardas universitāte. Taču kopumā reitinga kvalitātes prasībām atbilstošas ir 1008 augstākās izglītības un pētniecības iestādes no visas pasaules. LLU ieņem pozīciju starp labākajām 801 – 1000 augstskolām, bet Rīgas Tehniskā universitāte ieguvusi vietu grupā no 601 – 800.

Inženierzinātņu un tehnoloģiju virziens ir visplašāk pārstāvētais studiju un zinātnes virziens LLU. Tajā studijas īsteno Informācijas tehnoloģiju fakultāte, Tehniskā fakultāte, Vides un būvzinātņu fakultāte, Pārtikas tehnoloģijas fakultāte un Meža fakultāte.

Jau iepriekš ziņots, ka kopējā Times Higher Education reitingā 2020 LLU šogad iekļuvusi pirmo reizi, ieņemot vietu 1001+ grupā. Visaugstākie rādītāji iegūti zinātnē un zināšanu pārnesē, līdzvērtīgi konkurējot ar Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti un iekļūstot pasaules 1000 labāko augstskolu vidū. Atbilstoši zinātnes rādītājiem LLU ir ieguvusi 714. vietu, bet zināšanu pārnesē – 913. vietu.

Atbilstoši Starptautiskās universitāšu asociācijas datiem pasaulē 196 valstīs šobrīd ir aptuveni 19 400 augstākās izglītības iestāžu, kas piedāvā iegūt izglītību un nodarbojas ar pētniecības aktivitātēm. Tādējādi Times Higher Education Pasaules universitāšu reitingā izdevies iekļūt tikai aptuveni 5% no visām pasaules augstākās izglītības iestādēm. Lai gan citi avoti norāda, ka šādu iestāžu ir krietni vairāk kā 25 000 un reitingā iekļuvušo universitāšu īpatsvars ir vēl mazāks.

Times Higher Education reitingā tiek vērtētas pētniecībā aktīvas universitātes no visas pasaules, izmantojot vairākus kritērijus piecos darbības virzienos: studijas (studiju vide), zinātne (apjoms, ienākumi, reputācija), citējamība (zinātnes ietekme), starptautiskais profils (mācībspēki, studenti, pētījumi) un ienākumi no nozares (zināšanu pārnese). Ar kritēriju palīdzību tiek mērīti universitāšu sasniegumi un reitingā iekļautas tikai pasaulē labākās universitātes. Reitinga veidotāji informē, ka novembrī tiks publiskoti reitinga rezultāti arī citas zinātņu nozarēs.

