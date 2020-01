Starptautiskajā Mitrāju dienā aicina pārgājienā pa Ķemeru Nacionālā parka mitrājiem

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centrs “Meža māja” sestdien, 1. februārī, atzīmējot Starptautisko Mitrāju dienu, aicina ikvienu interesentu doties tematiskā, izzinošā pārgājienā pa Ķemeru Nacionālā parka (ĶNP) mitrājiem. Šogad Starptautiskās Mitrāju dienas tēma visā pasaulē ir “Mitrāji un bioloģiskā daudzveidība”, tādēļ arī šī pārgājiena dalībniekiem būs iespēja uzzināt vairāk par mitrāju bagātībām.

Starptautiskā Mitrāju diena tiek atzīmēta kopš Ramsāres, jeb Mitrāju konvencijas parakstīšanas 1971. gadā ik gadu 2. februārī. Konvencija ir vienīgais starptautiskais vides aizsardzības līgums, kas veltīts kādai noteiktai ekosistēmai, un tās misija ir mitrāju aizsardzība un apdomīga izmantošana. Latvija šai konvencijai pievienojās 1995. gadā.

Pasākuma organizatore, dabas izglītības centra “Meža māja” dabas izglītības darba speciāliste Aija Balandiņa aicina kopā izzināt Ķemeru apkārtnes mitrāju pasauli kā būtisku dabas daudzveidības krātuvi.

“Arī ziemā daba demonstrē savu daudzveidību, turklāt pārgājiens ir lielisks veids, kā norūdīt savu organismu, vienlaikus uzzinot jaunus un interesantus faktus par dabu. Pārgājiena maršruts vedīs pa Ķemeru nomales mitrajiem mežiem līdz Slokas ezeram, bet vēlāk iepazīsim arī Slokas purvu un savdabīgo Kūdras ciematu. Ikvienā no šīm ekosistēmām mīt dzīvība, taču ziema to visu ļauj ieraudzīt no pavisam cita skatpunkta. Īpaši svarīgi apzināties dabas saglabāšanas nozīmi tieši pilsētu iedzīvotājiem, kuru ikdienas paradumi diemžēl būtiski ietekmē dabisko mitrāju pastāvēšanu,” pauž A. Balandiņa.

Pārgājiena sākums plānots pie Ķemeru dzelzceļa stacijas. Pulcēšanās pārgājienam – pulksten 10.30 (Nokļūšanai uz pārgājienu aicinām izmantot arī vilcienu, kas no Rīgas stacijas atiet pulksten 9.20 un Ķemeros ienāk pulksten 10.18), savukārt plānotais noslēgums – ap pulksten 15 dzelzceļa stacijā Kūdra. Maršruta garums – aptuveni 10 kilometri, piemērots lēnu un izzinošu pastaigu cienītājiem. Dalība pārgājienā – bez maksas, nepieciešams iepriekš pieteikties pa tālruni 29149365 (Aija).

Latvijā ir sešas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un to kompleksi, kas novērtēti kā starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas jeb Ramsāres vietas: Engures ezers, Teiču un Pelečāres purvi, Kaņiera ezers, Ziemeļu purvi, Lubāna mitrāju komplekss un Papes mitrāju komplekss. Šogad Ramsāres vietu sarakstā plānots iekļaut arī visu ĶNP teritoriju.

Mitrāju dienas pasākumi noritēs arī citviet Latvijā, plašāka informācija Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē www.daba.gov.lv

Foto: publicitātes