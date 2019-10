Studentes no Jelgavas un Dobeles novada saņem pašvaldības un mecenātu stipendijas

2019./2020. akadēmiskajā gadā ir noskaidroti pirmie Latvijas Universitātes (LU) stipendiju ieguvēji. Atbalstu ir ir ieguvušas studentes no Jelgavas un Dobeles novada.

Katru akadēmisko gadu talantīgākie, perspektīvākie, centīgākie un uzņēmīgākie studenti var saņemt motivējošu atbalstu studiju laikā – mecenātu stipendiju. Stipendijas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā, tās veicina izaugsmi un izcilību. Atbalsta pamatuzdevums ir radīt labvēlīgus apstākļus, lai studenti varētu pilnvērtīgāk nodoties izvēlētās studiju programmas dziļākai apguvei un iegūtu starptautiski atzītu augstāko izglītību. Mecenātu stipendijas pārvalda (administrē) LU fonds, informē fonda sabiedrisko attiecību vadītāja Brigita Zutere.

Ar Jelgavas novada pašvaldības gādību ir piešķirtas trīs Jelgavas novada pašvaldības stipendijas novadniecēm, kuras uzsākušas pamatstudijas –

Krista Ļūmane (Oglaines, Vircavas pagasta iedzīvotāja) LU Medicīnas fakultātē: https://www.fonds.lv/lepojamies/stipendiati/2019-2020/jelgavas-nov-pasvaldibas-stipendija/krista-lumane/

Anna Oseņņikova (Līvbērzes pagasta iedzīvotāja) LU Medicīnas fakultātē: https://www.fonds.lv/lepojamies/stipendiati/2019-2020/jelgavas-nov-pasvaldibas-stipendija/anna-osennikova/

Justīne Dižpētere (Elejas iedzīvotāja) Latvijas Kultūras akadēmijā: https://www.fonds.lv/lepojamies/stipendiati/2019-2020/jelgavas-nov-pasvaldibas-stipendija/justine-dizpetere/

Pirmo reizi šogad ir piešķirta Īras Kuhn-Bolšaita piemiņas stipendija. Tā dibināta pēc mecenātes, "Friends of the University of Latvia" valdes locekles, Amerikas latvietes Vairas Intas Pelēķa-Kristoferes inicitatīvas, tā godinot savu sirdsdraudzeni, franču un vācu valodas profesori Īru Kuhn-Bolšaiti. Stipendijas mērķis ir atbalstīt talantīgu LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) maģistrantu vai doktorantu, kas apgūst franču un/vai vācu filoloģiju.

Linda Bēvalde (Penkules pagasta, Dobeles novada iedzīvotāja) – studē LU Humanitāro zinātņu fakultātes maģistrantūrā “Romāņu valodu un kultūru studijas”: https://www.fonds.lv/lepojamies/stipendiati/2019-2020/iras-kunh-bolsaita-pieminas-stipendija/

Stipendiju komisijas noritēs visu oktobri. Svinīgā stipendiātu sumināšana noritēs LU, 7. novembrī pulksten 15 Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Lielajā aulā.

Foto: fonds.lv