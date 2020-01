Sveic Jelgavas spožāko objektu konkursa uzvarētājus

Kopskaitā 62 objektu saimnieki, kuri gada nogales svētku izjūtu pilsētā papildināja ar mirdzošām lampiņām un dekoriem koku zaros, logos, balkonos un pagalmos, vakar saņēmuši pašvaldības Pateicības rakstus un balvas Jelgavas pilsētas pašvaldības rīkotajā konkursā “Spožākais pilsētvides objekts 2019”, informē pašvaldībā.



Pagājušā gada nogalē un šī gada sākumā konkursa komisija apskatīja vairāk nekā simts objektus pilsētā – privātmājas, daudzdzīvokļu namu balkonus un lodžijas, pilsētas sabiedriskās ēkas, kas gada tumšajā laikā bija īpaši izrotātas un izgaismotas.

“Lielais uzvarētāju skaits apliecina to, ka mēs visi, tostarp jūs, domājam par mūsu pilsētas izskatu. Paldies jums par ieguldīto darbu, lai sagādātu prieku ne tikai sev, bet arī pilsētniekiem. Lai jums ir lepnums par paveikto!” spožāko objektu saimniekus sveica Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Konkursa žūrijas komisijas vadītājs Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības programmā Jurijs Strods atzinīgi vērtē to, ka ar katru gadu saimnieki aizvien vairāk aizdomājas par to, lai viņu ieguldījums būtu redzamas ne tikai pašiem, bet arī kaimiņiem un garāmgājējiem. Jāteic, ka tieši tas ir viens no galvenajiem konkursa vērtēšanas kritērijiem – lai skaistums būtu redzams arī no publiskās ārtelpas.

Šogad konkursa komisija pasniedza trīs speciālbalvas. Tās saņēma Jelgavas pilsētas slimnīca, Jelgavas tehnikums un pirmskolas izglītības iestāde “Gaismiņa”.

Konkursa uzvarētāji, kuri nevarēja ierasties uz pasākumu, aicināti zvanīt pa tālruni 63005558, lai vienotos par balvas saņemšanu.

Foto: Jelgavas pilsētas pašvaldība