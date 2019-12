Svētdien stāsies spēkā jauns vilcienu kustības saraksts ar būtiskām izmaiņām visos maršrutos

No svētdienas, 8.decembra, stāsies spēkā jauns vilcienu kustības saraksts ar būtiskām izmaiņām visos maršrutos, aģentūru LETA informēja AS "Pasažieru vilciens" pārstāvji.

Pēc jaunā vilcienu kustības saraksta spēkā stāšanās kopumā 218 vilcienu reisiem saīsināsies to izpildes laiks, proti, pasažieri, braucot ar vilcienu, galamērķī nokļūs no vienas līdz pat 36 minūtēm ātrāk nekā līdz šim.

Turpmāk Valgas virzienā tiks atcelta vilcienu apstāšanās pieturvietās Baltezers, Silciems, Bāle, Brenguļi, Seda un Saule, bet Krustpils virzienā - Dendrārijs un Ozolsala.

Tāpat tiks būtiski samazināts vilciena apstāšanās biežums vairākās pieturvietās, tostarp Skultes virzienā vilcieni turpmāk retāk apstāsies pieturās Inčupe un Ķīšupe, Aizkraukles virzienā - pieturās Rumbula, Dārziņi, Kaibala un Muldakmens, Jelgavas virzienā - pieturā Cena, bet Tukuma virzienā - pieturās Kūdra un Milzkalne.

No 8.decembra ik darbdienu no Valmieras uz Rīgu un atpakaļ ar vilcienu varēs nokļūt vienā stundā un 42 minūtēs, jo turpmāk ekspresreisa Cēsis-Rīga-Cēsis maršruts tiks pagarināts līdz Valmierai. Ekspresvilciena atiešanas laiks no Valmieras būs pulksten 6.44, bet Rīgā tas ienāks pulksen 8.25. Pa ceļam vilciens apstāsies pieturvietās Lode, Cēsis, Sigulda un Zemitāni. Savukārt darbdienu vakaros ekspresvilciens no Rīgas aties pulksten 17.27, bet Valmierā pienāks pulksten 19.09.

Vilcienu kustības saraksts ir papildināts ar vairākiem jauniem vilcienu reisiem, tostarp maršrutā Liepāja-Rīga ir norīkots vilciens sestdienās un maršrutā Rīga-Liepāja norīkots vilciens svētdienās. Vilciens no Liepājas sestdienā aties pulksten 8.05, bet Rīgā tas pienāks pulksten 11.20. Savukārt svētdienās vilciena atiešanas laiks no Rīgas ir pulksten 13.46, bet pienākšanas laiks Liepājā - pulksten 17.04.

"Pasažieru vilciena" mājaslapā un mobilajā lietotnēs publicētais vilcienu kustības saraksts, kas redzams 10 dienas uz priekšu, jau ietver minētās izmaiņas.

