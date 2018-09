Svinīgi atklās restaurēto Vešūzi

Lielplatones muižas ansamblī 14.septembrī pulksten 16 svinīgi atklās restaurēto veļas mazgāšanas māju – Vešūzi. Atklāšanas pasākums ietvers gan koncertu un vēsturnieka Andra Tomašūna stāstījumu par ēkas kultūrvēsturisko vērtību, gan pasākumā ikvienam būs iespēja izstaigāt un iepazīt ēku, kurā vešerienes demonstrēs senās veļas mazgāšanas tradīcijas, informē Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Enija Kreicberga-Kapša.



Lielplatones muižas ansamblī, kas aptver vairākas vēsturiskas ēkas, dīķi, Hānu dzimtas kapus un parku, restaurācijas darbi, lai atjaunotu senatnīgo veļas mazgāšanas ēku, tika uzsākti gada sākumā. Būvniecības procesā veļas māja atjaunota autentiski 18. un 19. gadsimtam, veicot restaurāciju gan no ārpuses, gan iekšpuses. Vešūzim ir trīs stāvi, katrs no tiem ir iekārtots atbilstoši to vēsturiskajām funkcijām: pirmajā stāvā ikvienam būs iespēja iepazīt seno veļas mazgāšanas un gludināšanas procesu gluži kā baronu laikā, otrajā stāvā ierīkota veļas žāvētava, savukārt trešais stāvs iekārtots kā vešerienes istabiņa.

“Lielplatones muižas veļas mājas īpašo pievilcību veido apjoma masu kārtojums – smagnējā guļbūve ar ažūru augšējo stāvu, ko līdzsvaro smagais jumts. Kopumā tā mazliet atgādina tā sauktos “Šveices stila” paraugus. Atjaunotā veļas mazgāšanas ēka viennozīmīgi papildinās Lielplatones muižas kompleksa apbūvi un parka ainavu. Autentiski atjaunoto vešerienes māju plānojam popularizēt ne vien tūristiem kā interesantu tūrisma objektu, bet piedāvāsim to arī jaunlaulātajiem kā aizraujošu kāzu “pieturas vietu”, kurā kāzinieki varēs apspēlēt jaunās sievas pienākumus,” stāsta Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha.

Restaurētās ēkas svinīgais atklāšanas pasākums norisināsies Eiropas Kultūras mantojuma dienu un projekta “Europe Direct Informācijas centrs Jelgavā” ietvaros, programma sāksies Lielplatones muižas zālē, kur uzstāsies vēsturisko deju kolektīvs “Senvedere”, ieskatu Lielplatones muižas kompleksa vēsturē, atklājot veļas mājas nozīmību un vēsturisko vērtību, sniegs vēsturnieks Andris Tomašūns, “Europe Direct” Informācijas centra Jelgavā vadītāja Tabita Šķerberga informēs par Eiropas Kultūras mantojuma gada 2018 būtību un aktivitātēm. Oficiāli rekonstruēto Vešūzi atklās Jelgavas novada pašvaldības vadība un projekta autors – arhitektoniskās izpētes grupa SIA “AIG”.

Šogad Eiropas Kultūras mantojuma dienu pasākumi visā Eiropā un Latvijā norisinās no 14. un 16. septembrim, to mērķis ir tuvināt un iepazīstināt ar kultūrvēsturisko mantojumu, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu. Vairāk informācijas par Eiropas Kultūras mantojuma gada pasākumiem Latvijā var iegūt mājas lapā www.mantojums.lv

No 15. septembra vešūzis būs atvērts apmeklētājiem un tūristiem, tā apskate iekļauta Lielplatones muižas ekskursijā, bet nedēļas nogalēs apmeklētāju grupām būs pieejama izzinoša programma ar praktisku darbošanos. Visus apmeklējumus jāpiesaka, iepriekš sazinoties ar Lielplatones tūrisma informācijas punkta vadītāju.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 144 056 eiro. Daļa finansējums – 45 000 eiro, ieguldīti no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta. Pašvaldības finansējuma apmērs ir 99 056 eiro. Vešūzi restaurēja SIA “Warss+”.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība