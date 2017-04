TDA «Diždancis» lūdz atbalstu jaunu tērpu iegādei, TLMS «Staļģene» – lakatu aušanai

Vēl nedēļu turpināsies aprīļa interneta balsojums par talantu konkursā «Maksimālisti» iesniegtajiem sapņu, vēlmju un vajadzību pieteikumiem, informē organizatori. Martā kategorijās «Indivīds», «Ģimene» un «Kolektīvs» kopā saņemti 55 jauni pieteikumi, no tiem četri ir no Jelgavas un Jelgavas novada. Par pieteikumiem balsot iespējams mājaslapā www.maksimalisti.lv

Kategorijā «Indivīds» atbalstam 500 eiro apmērā ir saņemti divi pieteikumi. Atbalstu sava sapņa īstenošanai vēlas saņemt Raivis Višķers no Kalnciema pagasta, kurš sapņo piedalīties drifta sacensībās «Street» klasē. Kā stāsta pats jaunietis, pēdējo divu gadu laikā viņš savu mašīnu ir pilnveidojis tā, lai ar to varētu piedalīties driftā, taču nepieciešams finansējums arī treniņu izmaksām – degvielai, automašīnas riepām un trases īrei –, kas palīdzētu Raivim piepildīt savu sapni.

Tāpat atbalstu vēlas iegūt sešpadsmitgadīgā jelgavniece Alise Ločmele. Alise ir Jelgavas 4. vidusskolas 9. klases skolniece un iegūto atbalstu izmantotu, lai būtu soli tuvāk sava sapņa īstenošanai – nākotnes saistīšanai ar mākslu. Atbalsts Alisei ir nepieciešams, lai nodrošinātu gleznošanas materiālu iegādi, kā arī lai segtu savas pirmās izstādes organizēšanas izmaksas.

Arī kategorijā «Kolektīvs» aprīlī ir iespējams balsot par diviem projektiem – no Jelgavas un Staļģenes. Tautas deju ansamblis «Diždancis» mēneša atbalstu 1500 eiro apmērā izmantotu jaunu mēģinājumu tērpu iegādei. Jauni tērpi enerģiskajiem dejotājiem ir nepieciešami, lai gatavotos dubultsvinībām – Latvijas simtgadei un pašu kolektīva četrdesmit gadu jubilejai. Dejotāji stāsta: «Mēs mīlam to, ko darām, un darām to, ko mīlam! Darām jau 39 gadus un darām no visas sirds! Darām tā, ka puišiem šortu vīles izdilušas, un meitu svārkiem krāsa izbalējusi, bet krekli gadu laikā novalkājušies. Laiks mainīt mēģinājumu kārtas!»

Tāpat kategorijā «Kolektīvs» šomēnes par uzvaru cīnās tautas lietišķās mākslas studija «Staļģene». Studijai atbalsts ir nepieciešams, lai piepildītu savu ieceri – izpētītu lakatu un villaiņu aušanas tehnikas Zemgalē un noaustu piecus lakatus un villaini. Jau iepriekš «Staļģene» ar saviem darinājumiem ir iepriecinājusi dejotājus, noaužot vairākus lakatus un villaines par godu Dziesmu un deju svētkiem.

Balsot par saviem favorītiem var vienu reizi dienā katrā no konkursa kategorijām («Indivīds», «Ģimene» un «Kolektīvs»). Savu balsi var atdot ar sociālo tīklu – feisbuka, draugiem.lv vai tvitera – starpniecību.

Katru mēnesi no 1. februāra līdz 29. jūnijam indivīdiem ir iespēja iegūt 500 eiro, ģimenēm – 1000 eiro, bet kolektīviem – 1500 eiro atbalstu. Savukārt, pretendējot uz «Grand Prix», katras kategorijas uzvarētāji ar augstāko balsu skaitu attiecīgi saņems 1000 eiro, 2000 eiro un 3000 eiro. Kopējais konkursa atbalsta fonds ir 22 000 eiro.

Tāpat turpinās pieteikumu pieņemšana dalībai konkursā. Par tiem pieteikumiem, kas būs iesniegti aprīlī, balsot varēs maijā. Pieteikumus konkursam mājaslapā www.maksimalisti.lv uz mēneša balvām visās kategorijās var iesniegt līdz 15. maijam, bet uz «Grand Prix» var pieteikties visu konkursa norises periodu līdz 29. jūnijam. Talantu konkursa «Maksimālisti» noslēguma pasākumā 30. jūnijā tiks paziņoti jūnija, «Grand Prix» un «Maxima Latvija» darbinieku simpātijas balvas ieguvēji. Gan mēneša, gan «Grand Prix» uzvarētāji katrā kategorijā tiek noteikti pēc vislielākā balsu skaita mājaslapā www.maksimalisti.lv. Vairāk par noteikumiem skatīt šeit.

Konkurss «Maksimālisti» ir SIA «Maxima Latvija» atbalsta iniciatīva.





Publicitātes foto