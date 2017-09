Tērvetē atklāj atjaunotos ceļus un tiltu

Šonedēļ Zemgalē, Tērvetes un Dobeles apkārtnē pēc remontdarbiem ekspluatācijā nodoti trīs valsts autoceļu posmi gandrīz 25 kilometru kopgarumā. Paveiktos remontdarbus novērtēja un vienu no ceļa posmiem Tērvetē uz reģionālā autoceļa Dobele–Bauska (P103) atklāja satiksmes ministrs Uldis Augulis, VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) valdes priekšsēdētājs Jānis Lange, Tērvetes novada domes priekšsēdētāja Dace Reinika un SIA Strabag valdes loceklis Pēteris Lejnieks, ziņo VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāve Ieva Niedra.



“Transporta infrastruktūrai Tērvetē ir ļoti nozīmīga loma, jo ik gadu to apmeklē ap 150 tūkstošiem tūristu un viesu. Savukārt sakārtoti ceļi ir būtisks priekšnosacījums jebkuras tautsaimniecības nozares attīstībai. Ikviens valstī salabots vai pilnībā atjaunots ceļš atmaksāsies mums ar uzviju, jo atnesīs atpakaļ katru ieguldīto eiro centu, bet uz Tērveti atvedīs arvien vairāk cilvēkus,” norādīja satiksmes ministrs Uldis Augulis

Atklājot atjaunoto ceļa posmu satiksmes ministrs norādīja, ka nākamgad ir plānots atjaunot arī valsts reģionālo autoceļu Jelgava–Tērvete–Lietuvas robeža posmā no Tērvetes līdz Žagarei. “Tas nozīmē, ka uz Tērveti varēs ērti atbraukt arvien vairāk mūsu kaimiņvalsts iedzīvotāji no Lietuvas, kas būs papildu stimuls tūrisma nozares attīstībai šajā reģionā. Arī šogad atjaunotais tilts pār Tērvetes upi noteikti būs viens no tūristu apmeklētākajiem apskates objektiem šajā zelta rudenī,” uzsvēra Uldis Augulis.

Būvdarbus uz reģionālā autoceļa Dobele–Bauska (P103) posmā no Kroņauces līdz Tērvetei (14.-19,52. km) veica SIA “Strabag”. Uzņēmuma valdes loceklis Pēteris Lejnieks uzsvēra, ka gandarīti šajā dienā jūtas ne tikai Tērvetes, bet arī Dobeles novada iedzīvotāji, jo ceļa segums atjaunots arī divos ceļa posmos kaimiņos Tērvetes novadam – posmā no Dobeles caur Anneniekiem līdz Liepājas šosejai un posmā no Dobeles līdz krustojumam ar autoceļu Pūri–Auce–Grīvaiši, kas iet cauri Krimūnām. “Kopumā gandrīz 25 km garumā trīs dažādos ceļa posmos ir veikta ceļa profila labošana un virsmas apstrāde, uzklāti jauni marķējumi, atjaunotas gājēju pārejas un sabiedriskā transporta pieturvietas. To visu mēs paveicām šajā sezonā,” norādīja P. Lejnieks.

SIA “Strabag” veica remontdarbus uz valsts reģionālā autoceļa Jelgava–Dobele–Annenieki (P97) posmā no Dobeles līdz Liepājas šosejai (A9) (34,19.-45,41. km) un uz vietējās nozīmes autoceļa Dobele–Krimūnas–Zaļenieki–Ūziņi (V1098) posmā no Dobeles līdz krustojumam ar autoceļu Pūri–Auce–Grīvaiši (P96) (2.-10,33. km). Kopējā līguma summa visos trīs ceļa posmos ir 1,4 miljoni eiro (ar PVN).

Savukārt Tērvetes centrā uz autoceļa Dobele–Bauska šovasar rekonstruēts pirms 40 gadiem uzceltais tilts pār Tērvetes upīti. Tilta būvdarbus pēc LVC pasūtījuma veica SIA Rīgas tilti, to līgumcena ir 240 tūkstoši eiro (ar PVN).

FOTO: Gints Ivuškāns