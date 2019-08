no laukiem

Ak ka ieredni baidas no apvienošanas! Daudziem nāksies vietu pie siles atstāt!!! Iedzīvotājiem pilnīgi vienalga , jo mēs kadreiz jau bijam kopā ar Jelgavu un nekāda sliktuma iedzīvotājiem no tā nebija! Baidas no apvienošanas grandioza, uzpūsta darbinieku armija, kuri nav noslogoti ar darbiem, bet algas visiem pamatīgas! Lai Pūces kungam pietiktu spēka cīņai ar birokrātiem un varas kāriem kungiem un kundzēm!

pirms stundas, 2019.08.20 15:27