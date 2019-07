Trīs “Iespējamās misijas” skolotāji mācīs Jelgavā (FOTO)

Beate Gargurne, Evelīna Strelēvica un Nauris Kaņka ir kustības “Iespējamā misija” dalībnieki, kuri jau ar septembri sāks darbu Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā un Jelgavas Tehnikumā.

Evelīna ir jelgavniece, kas ieguvusi bakalaura grādu būvniecībā Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) un šogad pasniegs matemātiku Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas pamatskolas klasēm.

Skolas izvēli nosaka kontaktstundu un mācību priekšmetu skaits, kā arī paša topošā pasniedzēja kritēriji. Tiek piedāvātas vakances. Evelīna Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā pabija jau iepriekš, līdz ar to zināja, ko skola prasa un ko sagaida no pasniedzēja, kas raisīja lielāku drošību.

Beate Gargurne ir topošā vizuālās mākslas skolotāja Jelgavas Tehnikumā. Jaunā skolotāja ir no Cēsīm, un sākotnēji darba vietas atrašana nebija viegla, jo vizuālās mākslas priekšmetam bieži vien nav tik lielas darba slodzes. Iespējamā misija palīdzēja atrast pareizo darbavietu.

Jelgavnieks Nauris, sākot ar septembri, būs fizikas skolotājs pamatskolas klasēm Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā. Nauris atzīst, ka fizikas skolotāji šobrīd ir diezgan pieprasīti, un šī ģimnāzija uzrunāja.

Visu rakstu lasiet 25.jūlija “Zemgales Ziņās”

Foto: Eva Pričiņa