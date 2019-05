Tūrisma informācijas centrs un tornis pāriet uz vasaras darba laiku

No 1.maija Jelgavas reģionālais tūrisma centrs un Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis atsācis strādāt pēc vasaras darba laika, tūrisma informāciju ikdienā sniedzot no pulksten 9 līdz 22. Arī maija svētku brīvdienās Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornis būs atvērts apmeklētājiem.

No 1.maija līdz 30.septembrim Tūrisma informācijas centrs (TIC) darba dienās būs atvērts no pulksten 9 līdz 22, sestdienās no pulksten 10 līdz 22, bet svētdienās no pulksten 10 līdz 18. Vasaras sezonā darba laiks ir pagarināts arī Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornim, turklāt vēstures ekspozīcijas, skatu laukums un izstāžu zāle apmeklētājiem būs atvērta visas septiņas dienas nedēļā.

Torņa izstāžu zālē no 1.maija apskatāma Jelgavas gleznotāja Ulda Rogas izstāde “Vecpilsētas iela kādreiz”. Torņa kāpnēs pēdējo mēnesi apskatāma fotogrāfiju un kolāžu izstāde “Jelgava toreiz un tagad”.

Arī maija brīvdienās – 1.,4., 5. un 6.maijā tornis būs atvērts un strādās pēc vasaras sezonas darba laika un apmeklētāji aicināti iepazīt Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa interaktīvās ekspozīcijas, vērot pilsētas ainavu no skatu laukuma 37 metru augstumā un apskatīt izstādes.

Tūrisma informācijas centrā gan vietējie, gan ārvalstu tūristi var klātienē un telefoniski saņemt informāciju par tūrisma un atpūtas iespējām Jelgavas pilsētā un apkārtnē latviešu, krievu un angļu valodā. Apmeklētājiem arī pieejami 2019.gadā sagatavotie informatīvie tūrisma materiāli par apskates objektiem un tūrisma pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem – kartes, bukleti, ceļveži par Jelgavu, Jelgavas novadu un Ozolnieku novadu.

TIC pieejama informācija arī par Zemgali un citiem Latvijas novadiem un lielākajām pilsētām. Tāpat var saņemt materiālus un uzzināt par Jelgavas sadraudzības pilsētām Šauļiem (Lietuvā) un Pērnavu (Igaunijā). Tornī iespēja iegādāties daudzveidīgus suvenīrus ar Jelgavas simboliku, nosūtīt šokolādes pastkarti ar “Šokopasts” starpniecību, kā arī bez maksas nosūtīt e-kartīti ar Jelgavas pilsētas skatiem.

Jelgavas Reģionālā tūrisma centra un Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa darba laiki no 1.maija līdz 30.septembrim

Diena Torņa skatu laukums un izstāžu zāle Tūrisma informācijas centrs Vēstures ekspozīcijas Pirmdiena 9:00-22:00 9:00-22:00 10:00-18:00 Otrdiena 9:00-22:00 9:00-22:00 10:00-18:00 Trešdiena 9:00-22:00 9:00-22:00 10:00-18:00 Ceturtdiena 9:00-22:00 9:00-22:00 10:00-18:00 Piektdiena 9:00-22:00 9:00-22:00 10:00-18:00 Sestdiena 10:00-22:00 10:00-22:00 10:00-18:00 Svētdiena 10:00-18:00 10:00-18:00 10:00-18:00

Foto: Jelgavas reģionālais tūrisma centrs