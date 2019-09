Tuvākajā laikā iedzīvotāji varēs sākt vakcinēties pret gripu

Tuvākajā laikā Latvijas iedzīvotāji varēs sākt vakcinēties pret gripu, liecina aģentūras LETA apkopotā informācija.

Kā aģentūru LETA informēja Zāļu valsts aģentūrā (ZVA), kopš 6.septembra zāļu lieltirgotavā "GlaxoSmithKline Latvia" pieejama pretgripas vakcīna "Fluarix Tetra suspensija injekcijām pilnšļircē", kas nav iekļauta kompensējamo zāļu sarakstā.

Tikmēr no 23.septembra lieltirgotavām plānots piegādāt pretgripas vakcīnu "Influvac Tetra suspensija injekcijām pilnšļircē", kas no oktobra iekļauta kompensējamo zāļu sarakstā, kā arī pretgripas vakcīnu "VaxigripTetra suspensija injekcijām pilnšļircē", kas paredzēta grūtnieču un bērnu līdz divu gadu vecumam vakcinācijai.

ZVA atgādināja, ka zāļu lieltirgotavas nav tiesīgas izplatīt pretgripas vakcīnas pacientiem, bet pacienti zāles var iegādāties aptiekās, konsultējoties ar ārstu vai farmaceitu, kā arī saņemt ārstniecības iestāžu vakcinācijas kabinetos.

Piemēram, kā informēja AS "Repharm" pārstāve Līga Ribkinska, veselības uzņēmumu grupā "Repharm" ietilpstošās AS "Veselības centru apvienība" (VCA) ārstniecības iestādēs vakcīnas varētu nonākt nākamās nedēļas laikā. Tiklīdz vakcīnas būs pieejamas, VCA atvērs arī elektronisko pierakstu.

Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģijas galvenā speciāliste Ludmila Vīksna norādīja, ka vienīgais efektīvais veids, kā pasargāt sevi un savu ģimeni no saslimšanas ar gripu, ir vakcinēšanās. "Atšķirībā no citām vakcīnām, piemēram, ērču encefalīta, pret gripu ir jāvakcinējas katru gadu pirms gripas sezonas sākuma," piebilda ārste.

Viņa norādīja, ka ārsti infektologi iesaka jau laikus agrā rudenī vakcinēties pret gripu, kad gripas sezona vēl nav sākusies, jo tādējādi vakcīnai būs pietiekami laika nodrošināt organisma aizsargspējas pret gripu, izstrādājot speciālas antivielas.

Kā skaidro Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), gripa ir akūta, sevišķi lipīga vīrusu infekcija, kas skar elpceļus. Salīdzinot ar citām infekcijas slimībām, gripa atšķiras ar izplatīšanās ātrumu, izraisīto komplikāciju biežumu un smagumu.

Gripa Latvijā izplatās rudens-ziemas periodā, un parasti saslimstības pacēlums ilgst astoņas līdz desmit nedēļas, skaidroja SPKC. Gripas epidēmijas laikā divas līdz piecas reizes pieaug hospitalizāciju skaits un cilvēku vēršanās biežums pēc medicīniskās palīdzības.

SPKC īpaši iesaka vakcinēties riska grupu iedzīvotājiem, jo viņiem infekcija var izraisīt smagas komplikācijas. Pie riska grupām pieder mazi bērni vecumā no sešiem mēnešiem, grūtnieces, cilvēki, kuri sasnieguši 60 gadu vecumu, kuri slimo ar hroniskām elpceļu, sirds asinsvadu un nieru slimībām, kā arī personas ar vielmaiņas traucējumiem, novājinātu imunitāti un lieko svaru.

Centra dati liecina, ka iepriekšējā gripas sezonā šīs infekcijas dēļ bojā gāja 86 cilvēki, tostarp arī divi cilvēki vecumā grupā no 20 līdz 29 gadiem, seši vecumā no 30 līdz 39 gadiem un astoņi vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Pārējiem mirušajiem bijis 50 vai vairāk gadu.

Lielākai daļai mirušo pacientu bijušas viena vai vairākas hroniskas saslimšanas. No visiem reģistrētajiem nāves gadījumiem, kuros noskaidrots pacientu vakcinācijas statuss, neviens pacients nebija vakcinēts pret gripu.

Gadu iepriekš gripa laupīja 91 cilvēka dzīvību, bet vēl sezonu iepriekš 75 cilvēku.

Foto: pixabay.com