Ūdens temperatūra peldvietās tuvu +20 grādiem; Kurzemes rietumkrastā iespējamas zilaļģes

Ūdens temperatūra Latvijas peldvietās upēs, ezeros un jūrā caurmērā ir no +17 līdz +21 grādam, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un pašvaldību sniegtā informācija.

Piektdien Jūrmalas Zilā karoga peldvietās ūdens temperatūra paaugstinājās no +16 grādiem rītā līdz +19 grādiem vakarā, bet Jaunķemeros - no +19 līdz +21 grādam. Līdzīga temperatūra jūrā ir visā Latvijas piekrastē.

Ventā, Lielupē un Daugavā ūdens temperatūra piektdien pakāpās līdz +19..+22 grādiem, aizvadītajā naktī ūdens kļuva nedaudz vēsāks. Vairumā upju un ezeru ūdens temperatūra ir +17..+20 grādi.

Sestdien un svētdien ūdens turpinās iesilt.

Dati no satelītiem liecina, ka Baltijas jūrā masveidā savairojušās aļģes, daļa no tām var būt potenciāli toksiskās zilaļģes. Aļģes sākušās ziedēt arī jūrā pie Kurzemes rietumkrasta, it īpaši pie Dienvidkurzemes.

Sestdien saglabāsies labvēlīgi apstākļi, lai palielinātos aļģu koncentrācija, bet svētdien jūrā pūtīs dienvidaustrumu vējš, kas aļģes nesīs prom no Kurzemes rietumkrasta.

Rīgas jūras līcī aļģu savairošanās nav novērota.

Pagājušā gada garajā un karstajā vasarā zilaļģu daudzums Baltijas jūrā bija viens no lielākajiem vēsturē.

Zilaļģes ir dabiski iekšzemes un jūras ūdens organismi, bet problēmas var radīt to masveida savairošanās - tā saucamā ziedēšana - jo daļa zilaļģu sugu ir potenciāli toksiskas un, atmirstot ūdenī, var izdalīt toksīnus. Peldētājiem šie toksīni var radīt alerģiskas ādas reakcijas, kā arī acu un gļotādas kairinājumu.

Zilaļģu masveida savairošanos var atpazīt pēc ūdens netīri zilganzaļās krāsas, plēves uz ūdens un izskalojumiem krastā.

Foto: pixabay.com