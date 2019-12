Uz Jelgavu startēs vīriešu veselībai veltītais RSU “Veselības ekspresis”

Iesaistot pasažierus vīriešu veselībai veltītajā kampaņā “Spēks ir saknēs”, piektdien, 6. decembrī, maršrutā Rīga – Jelgava – Rīga kursēs Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) un AS “Pasažieru vilciens” nodrošinātais RSU “Veselības ekspresis”.



Šajā reisā, kas Rīgas Centrālo staciju atstās pulksten 11.01 un Jelgavu pulksten 12.11 studenti uzrunās pasažierus un veiks eksprestestu, kurā iekļauti būtiski jautājumi, kas par savu veselību būtu jāzina ikvienam. Taču, vai Latvijas vīrieši zina, kas ir PSA analīzes, kāds ir normāls asinsspiediens un citas pamata lietas par veselību?

Novembrī visā pasaulē tiek aktualizētas vīriešu veselības problēmas, bet Latvijas Urologu asociācija šogad ar kampaņu “Spēks ir saknēs”, kas joprojām turpinās, vēlas uzsvērt, ka vīrieša atbildība par savu veselību nebeidzas līdz ar novembra aktivitātēm.

“Mēs, urologi, esam tie, kas uzņēmušies atbildību publiskajā telpā runāt par vīriešu atbildību pret veselību. Joprojām strādā postpadomju mantojums – aiz muguras ir daudzi gadi, kad jelkāda vīrieša iniciatīva tika grauta, tāpēc sabiedrībā dziļi ieskaņojies uzskats, ka sieviete ir atbildīga par vīrieša veselību. Šo pārliecību mums jācenšas mainīt. Turklāt vēlamies uzsvērt: ja ar vīrieti kaut kas atgadās, tas ietekmē daudzus – viņa ģimeni draugus, kolēģus. Latvijā vīriešu dzīves ilgums ir paaugstinājies, bet tik un tā tas ir par 10 gadiem mazāks nekā sieviešu dzīves ilgums. Vīrieši mirst no sirds un asinsvadu slimībām, kļūst vāji, slimojot ar hroniskam slimībām, kas sākuma stadijā bija novēršamas. Jau daudzus gadus runājam par to, ka pēc 50 gadu vecuma PSA analīzes jāveic katru gadu, bet joprojām to dara aptuveni katrs ceturtais. Tai pašā laikā gadā atrodam vairāk nekā 1000 jaunus prostatas vēža gadījumus. Mums ir vajadzīgi vīrieši ar stiprām saknēm, ar labu seksuālo un reproduktīvo veselību,” atzīst Latvijas Urologu asociācijas prezidents Pēteris Vaganovs.

“Par veselību rūpējas tie vīrieši, kuriem viens no dzīves mērķiem ir saglabāt labu veselību. Vienlaikus ir vīrieši, kas fokusēti tikai uz darbu, viņi domā tikai par to un naudas pelnīšanu. Taču par labu mentālo veselību liecina spēja piepildīt daudzus dzīves mērķus, un vienam no tiem jābūt ilgtermiņā plānot savas veselības pieskatīšanu,” atzīst ārsts psihoterapeits, RSU docents Artūrs Utināns.

“Veselības ekspresis” notiek jau kopš 2013. gada ar mērķi studentu uzkrātās zināšanas nodot tālāk sabiedrībā, popularizējot veselīgu dzīvesveidu un rūpes par savu un līdzcilvēku veselību. RSU Veselības ekspresis ir kursējis uz dažādām Latvijas vietām – Rēzekni, Tukumu, Jelgavu, Sloku, Aizkraukli, Siguldu, Cēsīm un Skulti. Šo piecu gadu laikā vairāk nekā 100 RSU studenti 1824 kilometru garumā teju 3000 pasažieriem veikuši gan vienkāršas veselības pārbaudes, gan arī informējuši ik reizi par kādu īpašu, aktuālu tēmu – sirds un asinsvadu veselību, diabētu, ādas veselību un sauļošanās riskiem, plaušu veselību un veselīgu uzturu.

Publicitātes attēls