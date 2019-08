Uz svētkiem ielūdz četras Jelgavas novada muižas

Šomēnes uz dažādiem svētku pasākumiem iedzīvotājus ielūdz četras Jelgavas novada muižas – 10. augustā notiks Lielplatones muižas svētki, 15. augustā – Staļģenes muižas svētki “Lielā Māra lepni nāk!”, 17. augustā – Lielvircavas muižas svētki, savukārt 18. augustā uz dzīves svinēšanu apmeklētājus gaidīs Abgunstes muiža, informē Jelgavas novada pašvaldībā.



Pirmā uz svētkiem aicina Lielplatones muiža, kurā svētki notiks 10. augustā no pulksten 15. Lielplatones Tūrisma punkta vadītāja gide Ingūna Pranka stāsta, ka svētkus šogad ievadīs Lielplatones pagasta seno deju kolektīvs “Senvedere”, bet pēc koncerta, kas ilgs nepilnu stundu, Lielplatones muižā notiks pirmais Mazo dāmu skolas izlaidums.

“15 meitenes vecumā no sešiem līdz 12 gadiem šovasar no 29. jūnija sešas sestdienas apmeklēja Mazo dāmu skolu – mācījās etiķeti, kopā ar tētiem apguva dejas un veidoja dažādus rokdarbus. Lielplatones muižas svētku laikā viņas svinīgi saņems diplomu par Mazo dāmu skolas absolvēšanu, kā arī rādīs, ko apguvušas. Piemēram, vienā no nodarbībām mazās dāmas kopā ar tētiem apguva īpašu deju un šo priekšnesumu rādīs izlaidumā, tāpat muižas telpās būs skatāma meiteņu praktisko darbu izstāde,” stāsta I.Pranka.

Pēc izlaiduma – pulksten 18 – pie atjaunotā Lielplatones muižas vešūža notiks Lielplatones amatierteātra uzvedums ar vešerienēm galvenajā lomā. Jāpiebilst, ka visu svētku laiku interesenti varēs apskatīt muižu un viesoties vešūzī. Ieeja svētkos – bez maksas.

15. augustā no pulksten 18 notiks Staļģenes muižas svētki “Lielā Māra lepni nāk!”. “Staļģenes muižas kungu māja šogad svin 222. gadskārtu, un pavisam nesen Staļģenes muižas parkā ir izveidota gadskārtu svinību vieta – ap ugunskuru izvietoti astoņi laukakmeņi ar latvju zīmju gravējumu, kas simbolizē četrus gadalaikus: vasaru, kas ir sējas, ziedu, siena, lapu laiks, rudeni – viršu un veļu laiku, ziemu, kas ir ledus un sala laiks, un pavasari – sērsnu un sulu laiku. Turpinot tradīciju godināšanu, nolēmām, ka Staļģenes muižas svētkus sasaistīsim ar Lielās Māras godināšanas dienu,” stāsta Jaunsvirlaukas Amatniecības dienas centra un Tūrisma informācijas punkta vadītāja Saiva Drupa.

Lielās Māras diena ir seni latviešu svētki, kas veltīti senlatviešu dievībai Mārai un tikuši svinēti 15. augustā. Saskaņā ar Saules kalendāru Māras diena iezīmē viduspunktu starp Jāņiem, kas ir vasaras saulgrieži, un Miķeļiem jeb ražas sezonas beigām. Pasākumā piedalīsies Jaunsvirlaukas pagasta folkloras kopa “Liepāre”, Salgales Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, Ramants Jansons un draugi no nodibinājuma “Māras loks”, kas rūpējas par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Ieeja pasākumā – bez maksas.

17. augustā uz muižas svētkiem ielūdz Lielvircavas muiža, kas šogad piedāvā koncertprogrammu “Deža vū” ar Latvijā pazīstamiem solistiem un pianistu. Platones pagasta Tūrisma informācijas punkta vadītāja Zanda Zariņa stāsta, ka uzstāsies jaunās paaudzes latviešu operdziedātāja, kura šobrīd profesionāli pilnveidojas pie vokālās mākslas meistariem Ņujorkā, ASV, Evita Pehlaka (soprāns), baritons Nauris Indzeris, kurš zināms arī kā aktieris vairākos seriālos, un pianists Ventis Zilberts – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, kurš arī aktīvi koncertē. Koncertprogrammā būs iekļauti vairāki žanri gan solo dziedājumos, gan duetos ar klavierēm. Svētku laikā būs unikāla iespēja apskatīt Jelgavas novada muižu jaunos vēsturiskos tērpus, kuru autore ir Z.Zariņa. Ieeja Lielvircavas muižas svētkos – bez maksas.

Savukārt muižu svētku maratonu Jelgavas novadā noslēgs Abgunstes muiža, kas ciemiņus uzņems 18. augustā no pulksten 17.

“Mūsu muižas svētku mērķis ir dzīves svinēšana. Rīkojot muižas svētkus, arvien vairāk pārliecināmies, ka cilvēki pie mums brauc baudīt atmosfēru, tāpēc cenšamies piedomāt, lai gan mēs, gan apmeklētāji būtu apmierināti. Sapņi, ziedi un kaķi ir tas, kas raksturo mūsu muižu,” stāsta Abgunstes muižas saimniece Asnāte Avotniece.

Muižas svētkos interesenti varēs piedalīties trīs radošajās darbnīcās – izgatavot sapņu ķērājus, apdrukāt audumu ar muižas laimes kaķi, kā arī gatavot ziedu rotas. “Uz auduma apdrukas radošo darbnīcu interesenti aicināti ņemt līdzi lietas, uz kurām vēlas uzdrukāt laimes kaķi. Mēs piedāvāsim iegādāties auduma maisiņus, bet varbūt kāds vēlas apdrukāt apģērbu, un tādā gadījumā tas jāņem līdzi pašam,” tā A.Avotniece. Svētku laikā muižas teritorijā cienastu gādās šefpavārs meksikānis Havjers Garsija, Krists Ullas un “Stirna&avocado” pavāri. Jāpiebilst, ka pavāru zona ir maksas. No pulksten 18 muižā notiks koncerts, kurā uzstāsies ģitārists Reinis Jaunais un čelliste un dziedātāja Madara Fogelmane. “Jāteic, ka šie svētki ir īpaši ar to, ka tie reizē būs Abgunstes muižas klēts sālsmaize. Vēl pērn muižas svētku apmeklētājus aicinājām ziedot klēts atjaunošanai, bet šogad jau aicinām apskatīt, kas ir sanācis,” tā A.Avotniece, piebilstot, ka paralēli radošajām darbnīcām muižas teritorijā būs aplūkojama arī Latvijas, Francijas, Somijas un Itālijas mākslinieku veidotā kūdras skulptūru izstāde, kas Jelgavas novada svētkos bija Elejas muižas parkā. Ieeja Abgunstes muižas svētkos – par ziedojumiem. Svētki notiks līdz pulksten 22.





