Uzlabos satiksmes drošību Medemciema krustojumā

Lai paaugstinātu satiksmes drošību, šā gada maijā uzsāksies darbi, lai ieviestu satiksmes organizācijas izmaiņas uz Jelgavas šosejas (A8) pie pagrieziena uz Medemciemu, informē VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC) Komunikācijas daļa.

Visbiežāk šajā krustojumā notiek ceļu satiksmes negadījumi – sadursmes, kuru cēlonis ir kreisais pagrieziens. Projekts paredz likvidēt kreiso pagriezienu krustojumā, braucot virzienā no Rīgas pa Jelgavas šoseju (A8), lai iegrieztos Medemciemā. Lai nokļūtu Medemciemā, autovadītāji varēs izmantot divlīmeņu satiksmes mezglu ar Rīgas apvedceļu (A5).

Tāpat krustojumā tiks likvidēts kreisais pagrieziens, izbraucot no Medemciema, lai nogrieztos uz Jelgavas šoseju (A8) virzienā uz Jelgavu. Lai autovadītāji varētu veikt šo manevru, netālu Rīgas virzienā tiks izbūvēta apgriešanās vieta. Virzienā uz Jelgavu iecerēts labiekārtot autobusa pieturvietu un izbūvēt gājēju celiņu no krustojuma līdz pieturvietai.

Šis būs nepopulārs lēmums un iedzīvotāji visticamāk paudīs savu neapmierinātību ar to, ka tiek likvidēts lai arī nedrošākais, bet taisnākais ceļš uz ciematu. Tomēr satiksmes drošības paaugstināšana un izglābtās dzīvības ir svarīgākas par ikdienas ērtībām, norāda LVC speciālisti.

Jelgavas šosejas posmam pie Medemciema ir veikta satiksmes drošības izpēte, kas norāda uz to, ka kreisais pagrieziens tur būtu likvidējams. Savukārt vēl vienas apgriešanās vietas izveide starp Medemciemu un divlīmeņa šķērsojumu nepaaugstinās satiksmes drošību, bet otrādi, jo ikviena apgriešanās vieta uz intensīvas satiksmes šosejas ar četrām braukšanas joslām ir potenciāli bīstama vieta. Turklāt, papildu apgriešanās vietas izbūvei nav pamata, ņemot vērā to, ka no Medemciema līdz divlīmeņu šķērsojumam ir tikai nedaudz vairāk kā 3 kilometri.

Salīdzinot ar 2018. gadu, satiksmes intensitāte uz Jelgavas šosejas 2019. gadā ir palielinājusies par 12,7% un sasniedza 13 646 automašīnas diennaktī. Kreisais pagrieziens ir viens no visbīstamākajiem manevriem, un uz tik noslogotas šosejas manevra bīstamība stipri pieaug.

Projekta realizācijai ir paredzētas 45 dienas un darbus veiks SIA “Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate””, kopējās projekta izmaksas ir 161 689 eiro (bez PVN).

Medemciema krustojums ir viena no satiksmes drošības viedokļa problemātiskākajām vietām valsts autoceļu tīklā. Valsts policijas dati liecina, ka kopš 2015. gada tur notikuši 28 ceļu satiksmes negadījumi, kuros ir viens bojā gājušais, viens cilvēks guvis smagus miesas bojājumus, bet 13 cilvēki – vieglus miesas bojājumus.





