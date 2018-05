Uzlabos sociālo pakalpojumu pieejamību

Lai risinātu kopīgās demogrāfiskās un sociālās problēmas, Zemgales Plānošanas reģions (ZPR) ar partneriem Latvijā un Lietuvā sācis aktivitātes sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanas jomā, vēsta ZPR pārstāvis Aigars Ieviņš



Projekts “Sociālo pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošana Vidus – Baltijas reģionā” jeb “SocQuality” izstrādāts ar mērķi uzlabot sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot sociālās iekļaušanās pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un senioriem reģionos. Šādas aktivitātes izvēlētas, jo apzinātās problēmas partnerreģionu lauku teritorijās ir līdzīgas – sabiedrības novecošanās, pieaugošs skaits cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī nabadzības risks.

Paredzēts ka divu gadu laikā sociālie pakalpojumi un iekļaujošie pasākumi kļūs pieejamāki vismaz 1000 cilvēkiem ar invaliditāti, bērniem, jauniešiem un senioriem. Latvijā tas tiks panākts vairākos veidos – gan attīstot infrastruktūru, gan organizējot pasākumus un veidojot ilgtermiņa aktivitātes. Plānots, ka Aucē tiks uzlaboti servisa dzīvokļi pieaugušajiem ar funkcionāliem traucējumiem, Dobelē attīstīs grupu dzīvokļus, Jaunjelgavā veidos jaunus sociālos pakalpojumus, bet Viesītē labiekārtos multifunkcionālo centru, kurā īstenos dažādus sociālās iekļaušanas pasākumus, tostarp apmācības par veselīgu dzīvesveidu, attiecībām ģimenē, dzīves prasmju apguvi, brīvā laika pavadīšanas iespējām un citām ikdienas tēmām.

Tāpat divu gadu termiņā tiks rīkotas nometnes jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem, sociālā darba speciālisti dosies pieredzes apmaiņas braucienos uz Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, bet ilgtspējības nodrošināšanai tiks ieviesta kvalitātes vadības sistēma, veiktas vadītāju un darbinieku apmācības, kā arī klientu un sabiedrības iesaistes rezultātu izvērtējums.

Projektu Zemgales Plānošanas reģions kā vadošais partneris izstrādājis kopā ar partneriem no septiņām pašvaldībām Latvijā un Lietuvā – Auces, Dobeles, Jaunjelgavas un Viesītes novada pašvaldībām, kā arī Jonišķu A.Raudonikia Mākslas skolas Atvērto jauniešu centru, Rokišķu Jauniešu centru un Kretingas Dienas aktivitāšu centru. Projekts “SocQuality” īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014-2020, tas tiks īstenots no 2018.gada marta līdz 2020.gada februārim, un projekta kopējais budžets ir 791 256,20 eiro, no kuriem 672 576,74 eiro ir ERAF līdzfinansējums.



FOTO: no arhīva