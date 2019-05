Uzsāk bērnudārza projektēšanu

Noslēdzies metu konkurss jauna bērnudārza būvniecībai Nameja ielā. Tagad uzsākušies pirmsskolas izglītības iestādes projektēšanas darbi. Paralēli tam pašvaldība risina pievadceļu un infrastruktūras sakārtošanu topošajai bērnudārza teritorijai. Jaunajā bērnudārzā plānots uzņemt 360 audzēkņus, informē Jelgavas pilsētas pašvaldībā.



Pieci speciālisti konkursam izstrādājuši oriģinālus būvprojekta metus pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūvei, kas nodrošina moderna, arhitektoniski augstvērtīga, tehnoloģiski inovatīva, energoefektīva un funkcionāli piemērota objekta izveidošanu zemes gabalā Nameja ielā 30. Iepirkumu komisija par uzvarētāju atzina SIA “DO Studio”.

Paredzams, ka katrai grupiņai bērnudārzā būs sava atsevišķa ieeja un pagalms, kā arī ģērbtuvju un sanitāro telpu risinājumi pie baseina. Zemes gabals Nameja ielā 30 ar kopējo platību 60 452 m2 ir pašvaldībai piederošs zemes īpašums. Teritorija šobrīd ir neapbūvēta, tā robežojas ar pilsētas ielām – 2.līniju, 3.līniju un Nameja ielu un savrupmāju apbūvei paredzētiem zemes gabaliem ziemeļu pusē. Bērnudārza būvniecību plānots uzsākt nākamā gada otrajā pusē. Teritorijas projektēšanas plānā objektā tiks izbūvēta pirmsskolas izglītības iestāde, kas nodrošinās pirmsskolas izglītību 360 bērniem, tajā skaitā 36 bērniem ar īpašām vajadzībām.

Plānotas 18 bērnu grupas, no kurām, astoņas grupas paredzētas bērniem vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem, bet desmit grupas – bērniem vecumā no 4 gadiem līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

Pēdējo piecu gadu laikā Jelgavas pilsētā rekonstruēta iestāde “Rotaļa”, uzcelti divi jauni bērnudārzi “Kāpēcīši” un “Zīļuks”, nodrošinot vietas 432 mazajiem jelgavniekiem un izbūvējot jaunu peldbaseinu. Bet bērnudārzā “Sprīdītis” veikta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Ēkai Brīvības bulvārī 31 ir sagatavots tehniskās apsekošanas atzinums un jūnijā uzsāksies projektēšanas darbi ēkas pārbūves un piebūves būvprojekta izstrādei. Pirmsskolas izglītības iestādē paredzētas 150 vietas bērniem pirmsskolas vecumā.

Jelgavas izglītības pārvaldē informē, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei 2019. gadā uz šā gada 28. maiju reģistrēti 1550 bērni, kas sasnieguši no pusotra līdz 6 gadu vecumu, ar Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētu dzīvesvietu. 1172 bērni ir vecumā no pusotra līdz četriem gadiem, bet 378 bērni ir obligātās izglītības vecumā un apgūst vai 2019. gada septembrī uzsāks pirmsskolas izglītības programmas apguvi. Uzbūvējot divus jaunus bērnudārzus, tiks nodrošinātas papildu 510 jaunas vietas mazajiem jelgavniekiem.

Plānojot grupu komplektāciju jaunajam 2019./2020. mācību gadam, 2.maijā pašvaldības bērnudārzos tika piešķirtas 350 vietas. 55 vietas palika neaizpildītas (vecāki atteicās vai nereaģēja uz piedāvājumu), bet vēl divas vietas atbrīvojušās. 57 brīvās vietas atkārtoti piešķirtas 28. maijā.

Privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm pašvaldība sniedz atbalstu 209.16 eiro/mēnesī, bet bērniem, kuri apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, atbalsts ir 200 eiro/mēnesī. Pašvaldība atbalsta arī privātos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus ar 120 eiro/mēnesī (šobrīd atbalstu saņem 90 bērni), kā arī sadarbojas ar 10 privātajām izglītības iestādēm Jelgavā un 7 privātajām izglītības iestādēm citās administratīvajās teritorijās.

Vizualizācijas: SIA “DO Studio”