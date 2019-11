Valsts svētku brīvdienās būs izmaiņas aptuveni 400 reģionālo autobusu maršrutu

Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos, no 17. līdz 19. novembrim gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 400 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Ņemot vērā, ka svētkos pasažieru braukšanas paradumi mainās, daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet citos to skaits tiks samazināts. Autotransporta direkcija aicina iedzīvotāju pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti, informē VSIA “Autotransporta direkcija”sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

Izmaiņas gaidāmas aptuveni pusē no visiem reģionālajiem autobusu maršrutiem, kur pasažieru pārvadājumus nodrošina 23 pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, SIA “Sabiedriskais autobuss”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Tukuma auto”, PSIA “Ventspils reiss”, AS “Rīgas Taksometru parks”, “Ekspress Ādaži”, “Galss Buss”, “Jelgavas autobusu parks”, “Dobeles autobusu parks”, “Migar”, “Aiva auto”, “Daugavpils autobusu parks”, “Balvu autotransports”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, “Gulbenes autobuss”, “Madonas ceļubūves SIA” un “Ceļavējš”.

Foto: no arhīva