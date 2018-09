Valsts veselības apdrošināšana – vēl daudz neskaidrību

Saskaņā ar pērnā gada nogalē Saeimas apstiprināto Veselības aprūpes finansēšanas likumu 1. septembrī stājās spēkā jaunie veselības aprūpi regulējošie noteikumi, kuri paredz vairākas būtiskas izmaiņas un nosaka kārtību, kādā Latvijā tiek organizēta valsts apmaksātā medicīna.



No 1. septembra pašā pakalpojumu saņemšanas kārtībā nekas nemainās, ikviens iedzīvotājs tāpat kā līdz šim var saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, maksājot tās pacienta iemaksas un līdzmaksājumus, kā tas bijis līdz šim. Mainās tas, ka no 1. septembra personas, kuras nav automātiski apdrošinātas, kā pilnā sociālā nodokļa maksātāji, vai neietilpst kādā no 21 noteiktās grupas, kuras automātiski apdrošina valsts, var sākt veikt brīvprātīgas apdrošināšanas iemaksas.





