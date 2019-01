Veikalos būs aizliegts izsniegt bezmaksas plastmasas maisiņus

Šodien stājas spēkā grozījumi Iepakojuma likumā, kas paredz veikalos aizliegt bezmaksas plastmasas maisiņus.

No šodienas iepakotāji tirdzniecības vietās plastmasas iepirkumu maisiņus patērētājiem vairs neizsniegs bez maksas. Ierobežojumi attieksies ne tikai uz vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, bet uz visu veidu plastmasas maisiņiem neatkarīgi no to materiāla biezuma.

Atkāpe paredzēta tikai attiecībā uz ļoti vieglās plastmasas iepirkumu maisiņiem, kuru materiāla biezums nesasniedz 15 mikronus un kuri nepieciešami higiēnas nolūkos vai paredzēti vaļējas pārtikas primārai iepakošanai, kad to izmantošana palīdz novērst pārtikas izšķērdēšanu. Šie maisiņi arī turpmāk tirdzniecības vietās patērētajiem būs pieejami bez maksas.

Iepakotāju pienākums tirdzniecības vietās būs aizvietot vieglās plastmasas iepirkumu maisiņus ar iepakojumu no dabisko šķiedru un bioplastmasas izejmateriāliem un informēt patērētājus par plastmasas maisiņu patēriņa samazināšanas nepieciešamību un alternatīviem iepakojuma veidiem.

Iepakojumu likumā nav noteikta plastmasas maisiņu maksa, kuru iepakotāji būs tiesīgi prasīt.

Saskaņā ar komersantu sniegto informāciju saistībā ar izmaiņām, plānots rīkot informatīvās kampaņas pircējiem, aicinot izvēlēties videi draudzīgu iepakojumu un domāt par to patēriņu ikdienā, augļu un dārzeņu nodaļā piedāvāt pircējiem iespēju izvēlēties videi draudzīgāku iepakojumu, pakāpeniski aizstājot plastmasas iepirkumu maisiņus, kā arī palielināt cenu plastmasas iepirkumu maisiņiem, paralēli palielinot papīra iepirkumu maisiņu piedāvājumu un nodrošinot zemāku cenu attiecībā pret plastmasas iepirkumu maisiņiem.

